Estos son los 5 momentos que nunca olvidaremos de Exatlón México; descubre cómo revivir lo más épico gratis

Estos son los 5 momentos que nunca olvidaremos de Exatlón México; descubre cómo revivir lo más épico

Hay programas de televisión que terminan cuando se apagan las cámaras, pero otros consiguen quedarse en la conversación durante años. Exatlón México es uno de ellos. Sus competencias, rivalidades, romances y atletas inolvidables construyeron una comunidad de seguidores que todavía recuerda con emoción las primeras temporadas del reality.

Si alguna vez gritaste frente al televisor cuando un participante estaba a punto de ganar un circuito o te emocionaste con alguna de sus historias personales, tenemos buenas noticias: ahora puedes regresar a esos episodios sin tener que pagar una suscripción.

El canal de Exatlón México, producido por TV Azteca, llegó a Samsung TV Plus, donde ofrece una programación disponible las 24 horas del día. La propuesta incluye los primeros 234 episodios del programa, correspondientes a sus dos temporadas iniciales.

Pero ¿qué hace tan especiales aquellas primeras ediciones? Desde los hermanos que conquistaron el campeonato hasta las parejas que encontraron el amor entre obstáculos, hay varios momentos que vale la pena recordar.

5 historias de Exatlón México que todavía viven en la memoria de sus fans

El éxito de Exatlón no dependió únicamente de sus circuitos y pruebas físicas. Buena parte de su atractivo estuvo en las personalidades de sus participantes y en las situaciones que surgían cuando los equipos se enfrentaban por la permanencia en la competencia.

Estas son cinco historias que ayudaron a convertirlo en uno de los realities deportivos más reconocidos de México.

1. Los hermanos Cázares hicieron historia en las primeras temporadas

La familia Cázares tiene un lugar especial en la historia del programa. Ernesto Cázares, conocido como el Niño Maravilla, llegó a la primera temporada con apenas 18 años y terminó convirtiéndose en el primer campeón de Exatlón México.

Su velocidad, agilidad y experiencia en el parkour lo llevaron a destacar frente a competidores con trayectorias en otras disciplinas deportivas.

La historia tuvo una segunda parte cuando su hermano Aristeo Cázares consiguió el campeonato de la siguiente temporada. Dos hermanos, dos títulos consecutivos y una historia que difícilmente pasa inadvertida entre los seguidores del reality.

2. Antonio Rosique convirtió sus narraciones en parte del espectáculo

Si hay una voz que los fans relacionan inmediatamente con Exatlón es la de Antonio Rosique. El conductor, apodado la Máxima Autoridad, acompañó desde el principio las competencias y ceremonias que marcaron el rumbo del programa.

Sus narraciones cargadas de emoción y expresiones como «¡Colosal!» terminaron convirtiéndose en parte de la identidad del reality.

Y es que, para muchos espectadores, escuchar sus frases era casi tan importante como descubrir quién ganaría el siguiente enfrentamiento.

3. Zudikey Rodríguez y Pato Araujo protagonizaron una decisión inesperada

En Exatlón no todo se resolvía corriendo o superando obstáculos. También había decisiones estratégicas capaces de cambiar el destino de los participantes.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Zudikey Rodríguez decidió entregar sus medallas transferibles a Patricio Pato Araujo, con la intención de ayudarlo a continuar en la competencia.

Aquella acción tuvo repercusiones dentro y fuera de los circuitos, especialmente porque posteriormente Pato realizó un gesto similar hacia Zudikey. Una historia que terminó trascendiendo la rivalidad deportiva.

4. Daniel Corral y Ernesto Cázares protagonizaron duelos memorables

La rivalidad entre Daniel Corral y Ernesto Cázares fue otro de los ingredientes que mantuvieron a los espectadores pendientes de cada competencia.

Por un lado, el gimnasta olímpico; por el otro, un atleta con habilidades desarrolladas en el parkour. Sus enfrentamientos combinaban rapidez, coordinación, resistencia y precisión.

Uno de los duelos más recordados tuvo a Daniel Corral completando un circuito de obstáculos y una prueba de puntería en apenas 30 segundos.

5. Daniel Corral y Antonieta Gaxiola encontraron el amor entre rivales

No todas las historias de Exatlón terminaron con una medalla. Durante la primera temporada, Daniel Corral y Antonieta Gaxiola competían en equipos contrarios: él representaba a los Famosos y ella a los Contendientes.

Sin embargo, la convivencia durante el programa dio paso a una relación sentimental que llamó la atención de los seguidores.

Su historia demostró que, incluso en medio de la competencia, podían surgir conexiones que iban mucho más allá de los resultados deportivos.

¿Cómo ver Exatlón México gratis en Samsung TV Plus?

Si después de recordar estas historias ya tienes ganas de volver a ver las primeras temporadas, acceder al contenido es bastante sencillo.

El canal de Exatlón México está disponible en Samsung TV Plus, con los 105 episodios de la primera temporada y los 129 correspondientes a la segunda.

Para disfrutarlo necesitas una Smart TV Samsung compatible. Solo debes ingresar a Samsung TV Plus desde el menú de inicio del televisor y seleccionar el canal del reality.

Una de sus principales ventajas es que el servicio funciona sin necesidad de contratar una suscripción, crear una cuenta o realizar algún pago adicional.

Así que ya tienes pretexto para reencontrarte con aquellos atletas, competencias y momentos que hicieron historia en la televisión mexicana. Porque, aunque las temporadas hayan quedado atrás, algunas rivalidades y victorias merecen una segunda vuelta.