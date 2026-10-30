Maldita Vecindad: La banda celebra 40 años, su música es testigo de los cambios en México

Maldita Vecindad Maldita Vecindad no sólo celebra cuatro décadas de trayectoria, sino también, el Día de Muertos. (Maldita Vecindad)

Maldita Vecindad es una icónica agrupación oriunda de CDMX, la cual celebra cuatro décadas de trayectoria, historia y cultura popular, por lo que tendrá un concierto en la Arena Ciudad de México para dar lo mejor de su repertorio.

Maldita Vecindad tocarán sus mejores éxitos ante sus fans

De espíritu rebelde desde sus orígenes, sus letras siempre han sido un instrumento de crítica social y protesta hacia el machismo, la intolerancia, la gentrificación y la globalización sin escrúpulos, por mencionar algunos fenómenos sociales de nuestro mundo contemporáneo.

Además, La Maldita Vecindad quieren mostrar lo mejor de su repertorio en esta celebración, la cual pasará por todos los momentos del grupo hasta lo más nuevo, por lo que vale la pena verlos en vivo.

“Pues aquí súper entusiasmados y bien contentos porque vamos a hacer una celebración muy especial este 30 de octubre en la Arena de la Ciudad de México. Y bueno, pues estamos haciendo y celebrando dos fechas bien importantes para nosotros, que son los 40 años de existencia como banda, en donde han sucedido muchas cosas en estos años como grupo, como entidad cultural, musical, rockera”, dijo Pato Montes, guitarrista de La Maldita Vecindad en exclusiva para La Crónica de Hoy.

Pero no sólo celebran cuatro décadas de trayectoria, sino también, el Día de Muertos, lo cual es un extra y Pato no duda en que muchos de los fans irán disfrazados.

“Los cambios que ha habido alrededor en el mundo y en México, estos 40 años los hemos visto. Y por otro lado, estamos también celebrando, por sexta vez consecutiva, el Día de Muertos en la Vecindad, Ofrenda los Ancestros, es así como le llamamos esta celebración, una celebración a la vida, donde también va a haber muchas cosas que ahorita pues vamos a platicar”, agregó el músico.

Maldita Vecindad celebra 40 años de música y cambios en el país

Por otra parte, Pato aún no cree que hayan pasado cuatro décadas desde que tocaron su primer acorde como banda, por lo que está satisfecho con la trayectoria que tiene La Maldita Vecindad en la escena musical mexicana.

“Se dice fácil, pero cuatro décadas de estar activos. Exacto. Muy pocos grupos lo logran, fíjate que ha sido todo un viaje maravilloso a través de la música, a través de la narrativa con la que nosotros estamos contando nuestra visión del mundo, donde pues la construcción, digamos, de esto lo hemos hecho entre todos, desde la colectividad, Y bueno, eso es algo que seguimos refrendando. En la colectividad, en el trabajo de todos, ¿no? Para lograr algo mejor”, explicó.

Así también, Pato se muestra orgulloso de cómo la banda archivó cada suceso en el país y La Maldita Vecindad es consciente de que no es el mismo México que ellos vieron hace cuatro décadas.

“El mundo ha cambiado, sí, la escena cultural en México ha cambiado, la escena rockera no se diga, ¿no? Porque venimos de momentos en que el rock era perseguido, estigmatizado, señalado. Tenemos una canción que se llama “Apañón” desde el primer disco, que precisamente habla sobre eso, sobre las detenciones arbitrarias a los chavos, nada más por su facha, nada más por ser chavos, ¿no? Y bueno, pues ahorita ya no ocurre o ya no ocurre tanto. ha habido cambios en lo social, cambios en los ejercicios democráticos del país. Ha habido gobiernos distintos y por ejemplo, se han aperturado espacios que antes estaban cerradísimos”, recordó el guitarrista.

Además, para Pato, el abrir espacios para la música como el Zócalo es loable, ya que ellos veían escasos lugares para tocar cuando inciaron la banda.

“En el Zócalo jamás pensamos que se pudieran celebrar conciertos de todo tipo, de los que ya sabemos dónde hay de todo. Desde música mexicana hasta música electrónica, hasta conciertos de rock con artistas que jamás pensamos que los íbamos a ver aquí, menos de una manera gratuita. Se han democratizado estos espacios. Las instituciones también creo que han cambiado. Por otro lado, también han permanecido viejos vicios y hay temas que siguen todavía en la agenda, así política y social, pues a resolver, ¿no? El mundo está más polarizado, lo siento yo, y hay temas en las canciones de Maldita que siguen vigentes, como la migración”, dijo el músico.

¿Cómo y dónde comprar boletos para el concierto de La Maldita Vecindad en la Arena CDMX?

Finalmente, La Maldita Vecindad se presetará en la Arena CDMX para unirse con sus seguidores y de la mano honrar a los ancestros, con su show especial Día de Muertos en la Vecindad.

Los boletos ya están disponibles en SUPEROBOLETOS.COM con precios que van desde los $377 hasta los $1,695 más cargospor servicio.

Sus canciones, imagen, estilo y obra han pasado a ser parte de lo que se escucha, dice y viste en una gran población de nuestro país.