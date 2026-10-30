Festival Vaivén 2026: Joji ama a México, ¿cómo fue su presentación?

Festival vaivén Cada artista aportó una perspectiva distinta al festival en esta edición 2026. (Festival Vaivén)

El Festival Nescafé Vaivén 2026 reunió distintas propuestas musicales y marcó un momento especial para los fans de Joji con su primera presentación en México, además que Cerveza Dos Equis formó parte del evento.

Joji ama a México y podría regresar en 2027

En este escenario, la marca conectó con el espíritu que ha acompañado su historia: la curiosidad por lo desconocido y la emoción de descubrir nuevos sonidos, artistas y experiencias que invitan a explorar qué viene después.

Con un lineup encabezado por Joji, junto a Max Styler, ZHU, The Midnight, Ralphie Choo, Clubz y Juana Aguirre, entre otros, el festival se llevó a cabo en Jardines de México, en Tehuixtla, Morelos.

Joji fue el acto principal, ya que se llevó la ovación del público y quedó con un grato sabor de boca, por lo que pronto podría regresar a nuestro país tras la respuesta del publico.

Más de 50 hectáreas llenas de música y vegetación

Este espacio, reconocido por sus extensos jardines florales y sus más de 51 hectáreas, ofreció un escenario donde la música y la naturaleza se encontraron para crear una atmósfera que invitó a salir de lo habitual y dejarse sorprender.

Para Dos Equis, formar parte de este encuentro representó una oportunidad de conectar su identidad con una escena musical en constante evolución.

Así como cada artista aportó una perspectiva distinta al festival, la marca encontró en la diversidad de sonidos una expresión de esa curiosidad que invita a explorar nuevas posibilidades.

Esta conexión con la emoción de aventurarse hacia lo desconocido ha formado parte de la historia de Dos Equis desde sus orígenes.

La cerveza nació para celebrar la llegada del siglo XX y fueron las propias personas quienes, al reconocer sus icónicas XX, terminaron llamándola simplemente “Dos Equis”.

Desde entonces, este símbolo ha representado mucho más que un nombre: la emoción de mirar hacia adelante y descubrir qué viene después.

Ese espíritu de evolución también se reflejó cuando la marca se convirtió en la primera cerveza mexicana en utilizar una botella verde, rompiendo con los códigos visuales que predominaban en la categoría y sumando un elemento distintivo a su identidad.

Más de un siglo después, Dos Equis continúa conectando con quienes encuentran emoción en salir de lo habitual, dejarse sorprender y vivir experiencias que van más allá de lo esperado.

A través de la música y la cultura, la marca acompaña esos momentos en los que la curiosidad se convierte en emoción y lo inesperado da paso a historias que vale la pena vivir.

En Nescafé Vaivén 2026, esta invitación encontró un nuevo escenario entre los jardines de Morelos, donde Dos Equis se sumó a la celebración de la música y su capacidad para abrir caminos hacia lo inesperado, invitando a los asistentes a dejarse llevar por la emoción de explorar, descubrir y sorprenderse con experiencias que cobraron vida al vivirse en primera persona.