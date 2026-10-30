Pulso GNP 2026: Siete años del festival que enamora a la gente de Querétaro

El sábado 10 de octubre, el Festival Pulso GNP 2026, uno de los encuentros musicales más relevantes del Bajío, se llevó a cabo en el Infield del Autódromo de Querétaro y Tecate estuvo presente.

Festival Pulso GNP cumple siete años de vida

A lo largo de siete años, el festival ha construido una identidad propia al reunir en una sola jornada a artistas internacionales, referentes del rock mexicano y propuestas emergentes.

Pulso GNP El Autódromo de Querétaro, su sede habitual, volvió a recibir a asistentes de distintos puntos del país. (Pulso GPNP)

El Autódromo de Querétaro, su sede habitual, volvió a recibir a asistentes de distintos puntos del país para disfrutar de actuaciones estelares a cargo de Robbie Williams, Caifanes, Bruses, Kevin Kaarl, Kevis & Mayky, NSQK, entre otros.

Robbie Williams y Travis enamoran a Querétaro

Tanto Robbie Williams como Travis fueron de las bandas más aclamadas, además que enamoraron a la gente de Querétaro con sus clásicos.

Por su parte, la presencia de la marca se concentró en la Carpa Tecate, un escenario diseñado dentro del recinto para que los asistentes disfruten de la energía en vivo de un lineup exclusivo.

La Gusana Ciega encendió la Carpa Tecate

A lo largo del día, la Carpa Tecate albergó las actuaciones de Deorro, La Gusana Ciega, Los Claxons, Malcriada, Electrify y La Texana, ofreciendo presentaciones memorables desde la tarde hasta el anochecer.

Con esta participación, Tecate reafirmó su presencia en los eventos musicales más relevantes de México y consolidó su espacio de conexión con el público del Bajío.