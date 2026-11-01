Domingo de Muertos 2026: Cholula se prepara para una nueva tradición

Dimitri Vegas Además de su propuesta musical, Domingo de Muertos busca convertirse en un detonador de actividad turística y económica para San Pedro Cholula. (Especial)

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, Parque Soria será sede de una nueva experiencia cultural y musical que reunirá a más de 30 talentos como Dimitri Vegas y proyectos, con la Gran Pirámide de Cholula como escenario y una causa social a favor de Casa del Abue.

¿Qué días se festejará el Día de Muertos en Cholula?

La temporada de Día de Muertos tendrá una nueva propuesta en San Pedro Cholula. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, Parque Soria será sede de Domingo de Muertos 2026, un festival que combinará música, cultura y entretenimiento con una apuesta por atraer visitantes y generar actividad económica en el municipio.

El encuentro tendrá como escenario uno de los principales referentes turísticos de la zona: el entorno de la Gran Pirámide de Cholula. La programación contempla cuatro días de actividades y la participación de más de 40 talentos y proyectos musicales.

La propuesta es impulsada por InsertCoin Agency Group, ProArt3 y EnterLive.mx, con el acompañamiento del Gobierno de San Pedro Cholula.

Cuatro días y una programación diversa

La cartelera comenzará el 30 de octubre, con entrada libre, con la participación de Andru, Beta, Faucez, Galáctica, Galo Barker, KÁLMA, Madre Andrómeda, Martyrxxs, Sanchez Dub y Telefunka.

El 31 de octubre, también con acceso gratuito, se presentarán Alanis Yuki, Amora, AWA, estosaliódemicomputadora, Olympia SNT, TUEX y Vicente León.

El día de mayor presencia internacional será el 1 de noviembre, cuando se presentará Dimitri Vegas en un espectáculo especial en solitario. Ese día también participarán Alejandro Dávila B2B Davilae, Aux B2B Fabiolita, Dharma B2B XAV, Halan CC, Joy Rubio + Aquamute + Rampa, Max Headroom, Paule B2B Alice Baher y Rober Ro.

La programación concluirá el 2 de noviembre, nuevamente con entrada libre, con De las Esferas, Dub Panthers, Sonido La Changa, ISAO, Sandunga, Son Kalli y Tropical 84.

La música como vehículo para una causa: Más allá de la cartelera, uno de los componentes del festival será su participación en una causa social local.

En esta primera edición, Casa del Abue, ubicada en San Matías Cocoyotla, será la organización beneficiaria. Los organizadores señalan que eligieron este proyecto por su vínculo con los adultos mayores y con la preservación de historias y tradiciones relacionadas con el Día de Muertos.

Como parte de esta iniciativa, se contempla destinar el equivalente al 30% del boletaje correspondiente al 1 de noviembre, mediante una aportación en especie para el equipamiento de Casa del Abue.

Una apuesta por el turismo y la economía local: Además de su propuesta musical, Domingo de Muertos busca convertirse en un detonador de actividad turística y económica para San Pedro Cholula durante una de las temporadas de mayor identidad cultural del país. La organización proyecta una asistencia acumulada de alrededor de 30 mil personas durante los cuatro días, de las cuales aproximadamente 15 mil serían visitantes foráneos.

En términos económicos, la proyección de derrama se ubica entre 20 y 30 millones de pesos, con beneficios potenciales para hoteles, restaurantes, comercios, transporte, servicios turísticos y otros sectores de la economía local.

Las jornadas del 30 y 31 de octubre, así como el 2 de noviembre, serán de entrada libre, con boleto gratuito disponible a través de su descarga desde la página EnterLive.mx.

Para el 1 de noviembre, los precios anunciados a través de www.enterlive.mx

General: $250 - $350

Backstage: $600 - $700

Más información: domingodemuertos.com

Evento: Domingo de Muertos 2026

Fechas: 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2026

Sede: Parque Soria, San Pedro Cholula, Puebla

Concepto: 4 días · Una celebración · 4 mundos

Talento: Más de 40 talentos y proyectos musicales

Domingo de Muertos 2026 plantea así una nueva manera de vivir la temporada de Día de Muertos en Cholula: una celebración que combina música y entretenimiento con identidad cultural, actividad turística, economía local y una causa social, con la intención de crecer junto con la comunidad y convertirse en una tradición anual.