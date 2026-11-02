Michael Mann se dispara a sí mismo y está hospitalizando ¿Qué pasó y qué se sabe de la salud del director? (Instagram: @michaelmannofficial)

El director y guionista Michael Mann, de 83 años, fue trasladado de emergencia a un hospital tras sufrir un disparo accidental en la pierna mientras se encontraba en un campo de tiro en Los Ángeles, California.

¿Qué le pasó a Michael Mann en el campo de tiro?

El suceso ocurrió la tarde del sábado 31 de octubre de 2026, cuando el cineasta se encontraba en The Range LA, un exclusivo club de tiro bajo techo para miembros ubicado en el oeste de Los Ángeles.

Mann estaba enfundando su pistola calibre .45 durante una sesión de entrenamiento cuando el arma se disparó accidentalmente, provocándole una herida en el muslo izquierdo.

Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudieron al recinto en la cuadra 11100 de Missouri Avenue alrededor de las 16:00 horas tras recibir el reporte de disparos.

Tras realizar las primeras indagatorias en el sitio, las autoridades determinaron que no hubo intención de autolesionarse y catalogaron el hecho como un disparo accidental dentro de un establecimiento popular entre profesionales de la industria del entretenimiento. El LAPD mantiene el caso bajo revisión estándar conforme a sus protocolos.

¿Cuál es el estado de salud de Michael Mann tras el accidente?

Antes de la llegada de los paramédicos, el personal del recinto le brindó los primeros auxilios a Mann. Posteriormente, una ambulancia lo trasladó a un hospital local en condición estable. De acuerdo con los informes policiales, la lesión no puso en riesgo su vida.

Poco después, el representante de Mann emitió un comunicado oficial aclarando que la Herida provocada por el proyectil fue superficial y reiteró que el arma se accionó por accidente mientras estaba en la funda. Asimismo, confirmó que el director recibió la atención médica correspondiente y fue dado de alta poco tiempo después de ser ingresado.

¿Cómo ha sido el manejo de armas en la carrera cinematográfica de Michael Mann?

A lo largo de su trayectoria, el director estadounidense se ha caracterizado por la meticulosa precisión y el realismo con el que retrata el uso de armas de fuego en la pantalla grande. Muestra de ello es su aclamada película Heat (1995), la cual incluye una de las escenas de tiroteo más icónicas y alabadas en la historia del cine por su autenticidad táctica y sonora.