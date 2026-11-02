La Odisea buscará arrasar en los Oscar Estas son todas las categorías donde quieren competir por la estatuilla (Universal Pictures)

La épica de Homero adaptada al cine de la mano de Christopher Nolan busca más que relatar el regreso de Odiseo. La Odisea perfila una fuerte presencia en la temporada de premios, colocándose como una de las favoritas para competir en la categoría de Mejor Película y aspirando a batir el récord histórico de postulaciones a las estatuillas de la Academia.

¿Qué pasó con el reparto y la campaña FYC de Universal?

Aunque la superproducción figura en las predicciones principales para los Premios Oscar, la primera lista de actores incluida en los materiales promocionales de Universal para los eventos FYC (For Your Consideration) generó atención en la industria por notables ausencias.

En las invitaciones iniciales únicamente figuraron Matt Damon (Odiseo), Anne Hathaway (Penélope), Tom Holland (Telémaco), Robert Pattinson (Antínoo), Samantha Morton (Circe) y John Leguizamo (Eumeo). Esto dejó fuera a otros integrantes destacados del elenco como Zendaya (Atenea), Charlize Theron (Calipso), Lupita Nyong’o (Helena de Troya y Clitemnestra), Jon Bernthal (Menelao), Elliot Page (Sinon), Himesh Patel (Euríloco), Benny Safdie (Agamenón), Corey Hawkins (Pólibo) y Mia Goth (Melanto).

Ante las omisiones, Universal aclaró que todos los actores principales y de reparto que cumplan con los requisitos serán presentados para su consideración en los Oscar, Globos de Oro, BAFTA y otros galardones.

¿Cuáles son las apuestas tácticas de actuación para la temporada de premios?

De acuerdo con las predicciones del portal especializado Gold Derby, Matt Damon, Anne Hathaway, Samantha Morton y John Leguizamo encabezan las posibilidades de conseguir candidatura. Una de las maniobras estratégicas de la campaña fue mantener a Hathaway compitiendo en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en lugar de Actriz Principal.

Esta decisión busca favorecer la presencia de otras figuras del elenco, como Charlize Theron o Zendaya, en el rubro secundario.

¿Puede ‘La Odisea’ romper el récord histórico de nominaciones al Oscar?

El objetivo trazado para La Odisea es alcanzar o superar la marca histórica de 16 nominaciones al Oscar establecida a principios de 2026 por la película Sinners.

Nolan podría igualar la cifra si asegura menciones en las categorías estelares, como Mejor Película, Dirección, Actor y Guion Adaptado, junto a las 10 categorías técnicas de la academia.

La suma de candidaturas adicionales en las categorías de actuación de reparto podría llevar al filme a establecer una nueva marca absoluta.

Entre los rubros donde Universal enfoca su campaña destacan Mejor Película (con Emma Thomas y Christopher Nolan como productores), Dirección y Guion Adaptado para Nolan, Fotografía para Hoyte van Hoytema, Banda Sonora para Ludwig Göransson, Canción Original por “When I’m Home” (James Blake, Ludwig Göransson y Travis Scott), además del reconocimiento a sus equipos de Edición, Casting, Diseño de Producción, Vestuario, Maquillaje, Sonido y Efectos Visuales.