Tecate Península: El festival que estrenó sede y presentó diversas activaciones

Tecate Península El espacio ofreció un lugar para reunirse con amigos, descansar y disfrutar de distintas experiencias. (Tecate)

El pasado sábado 24 de octubre, Tecate Península reunió a miles de asistentes en Tijuana para disfrutar de más de 12 horas de música en vivo, además de estrenar algunas activaciones este año.

¿Qué artistas tocaron en el Tecate Península?

De esta forma, en una edición del Festival Tecate Península que estrenó sede en la Explanada del Estadio Caliente y celebró la diversidad musical con artistas de distintas generaciones y géneros.

El cartel reunió propuestas nacionales e internacionales que hicieron vibrar al público, con presentaciones de Interpol, Caifanes y Julieta Venegas, quien regresó a su tierra natal, además de agrupaciones y artistas como Panteón Rococó, Ximena Sariñana, Siddharta y Enjambre.

La programación combinó rock, pop, ska y música electrónica en una jornada que conectó a los asistentes a través de sus canciones favoritas.

¿Qué activaciones hubo en el Festival Tecate Península?

Una de las novedades de esta edición fue Distrito Tecate, un espacio de gran formato que amplió la experiencia más allá de los escenarios y se convirtió en un punto de encuentro para los asistentes.

El espacio ofreció un lugar para reunirse con amigos, descansar y disfrutar de distintas experiencias de marca, además de contar con espacios para fotografías y mercancía oficial.

Nacida en Baja California en 1944, Tecate mantuvo su vínculo con la región a través de su participación en el festival, que reunió a distintas generaciones alrededor de la música y celebró la identidad cultural del noroeste del país.

Tras esta edición, Tecate Península regresará en 2028 para reencontrarse con Tijuana y seguir celebrando la música en vivo.