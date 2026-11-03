Bajo Capital 2026: fechas, artistas, conciertos y boletos del encuentro internacional de frecuencias graves en CDMX

Bajo Capital 2026: conoce a los músicos que protagonizarán el encuentro internacional Foto: La Crónica

La Ciudad de México se prepara para recibir un encuentro dedicado a explorar una de las piezas fundamentales de la música: los sonidos graves. Del 11 al 13 de diciembre de 2026 se realizará Bajo Capital, el Primer Encuentro Internacional de Frecuencias Graves, una propuesta que reunirá a músicos, intérpretes, investigadores y creadores de diferentes generaciones y tradiciones musicales.

Durante tres días, el público podrá acercarse al universo del bajo desde distintas perspectivas, con entrevistas, clases magistrales, conversaciones, actividades académicas, conciertos y experiencias participativas. La intención es mostrar cómo los instrumentos graves han construido lenguajes propios y se han convertido en una parte esencial de géneros y expresiones musicales muy diferentes.

La programación contará con figuras vinculadas a artistas y agrupaciones de reconocimiento internacional, entre ellas Gail Ann Dorsey, quien ha trabajado con David Bowie, Seal y Lenny Kravitz; Michael Manring; Trey Gunn, integrante de King Crimson; y músicos mexicanos como Sabo Romo, de Caifanes, Quique Rangel, de Café Tacvba, y Lalo Carrillo, colaborador de Luis Miguel.

Cartel Bajo Capital 2026 Foto: OCESA

¿Cuándo y dónde será Bajo Capital 2026?

Bajo Capital se llevará a cabo del viernes 11 al domingo 13 de diciembre de 2026, en dos recintos de la capital mexicana: la Fonoteca Nacional, ubicada en Coyoacán, y el Foro La Paz, en San Ángel.

La primera jornada tendrá lugar el viernes 11 de diciembre en la Fonoteca Nacional, con una programación académica y sonora que comenzará a las 10:00 horas. El acceso será mediante prerregistro, que podrá solicitarse a través del correo contacto@bajocapital.com.

El sábado 12, el Foro La Paz recibirá los conversatorios a partir de las 11:00 horas y el concierto principal desde las 19:00 horas. Finalmente, el domingo 13 se realizará la fiesta de clausura, también en el Foro La Paz.

Artistas y actividades: ¿quiénes participarán?

Uno de los principales atractivos del encuentro será la diversidad de músicos y especialistas convocados. La jornada inaugural contempla una entrevista presencial con Gail Ann Dorsey, además de la conversación “El arte de acompañar”, en la que participarán Lalo Carrillo, Fidel Arreygue e Iván Barrera.

También habrá un espacio dedicado a los instrumentos tradicionales de frecuencias graves, con representantes del tololoche, guitarrón, bajo cuarto, marimbol y tuba. A esto se sumará la masterclass “Secretos del Chicoteo Tubado”, impartida por La Parka, asociado de Peso Pluma.

La programación académica incluirá la mesa interdisciplinaria “Bajo la superficie”, con la participación del director de orquesta José Areán, la antropóloga Ana Lidia Domínguez, el artista sonoro Tito Rivas y el ingeniero Hans Mues. La jornada cerrará con un acto sonoro de dos contrabajos a cargo de Quique Rangel y Mike Sandoval.

El sábado, los conversatorios reunirán a músicos de agrupaciones como Fobia, Café Tacvba, Belanova, Caifanes, Maldita Vecindad, La Lupita, Panteón Rococó, Cuca, Resorte, Maná, Ultrasónicas y Descartes a Kant, entre otros proyectos.

¿Qué artistas estarán en el concierto de Bajo Capital?

El concierto principal está programado para el sábado 12 de diciembre a las 19:00 horas y ofrecerá una muestra de las posibilidades expresivas de los instrumentos graves.

Entre los participantes confirmados se encuentran Michael Manring, Trey Gunn, Lalo Carrillo junto a No Pals, Elena Sánchez y La Perra, Laura Rebolloso con Carlos López Tavera, Diego Cerroblanco Trío y Alonso Arreola con la Bajo Capital Band, acompañada por Chepo Valdez y Emmanuel Pina.

También participarán Jaime López, Parka, Génesis Cadetti, Diana Gabriela Martínez, Gladys Jiménez y Sergio Hipólito. La organización adelantó que todavía hay más artistas por anunciar.

¿Cuánto cuestan los boletos para Bajo Capital 2026?

De acuerdo con la información del encuentro, los accesos para las actividades del sábado 12 de diciembre en el Foro La Paz tendrán los siguientes precios:

Conversatorios lúdicos, 11:00 horas: 300 pesos.

300 pesos. Concierto, 19:00 horas: mil 500 pesos.

Los boletos estarán disponibles a través de Passline. La organización anuncia un aforo de 200 personas para los conversatorios y de 400 para el concierto.

Para el viernes 11, la jornada de la Fonoteca Nacional requiere prerregistro. En tanto, la fiesta de clausura del domingo 13, programada a las 19:00 horas, contempla un Bass Karaoke y el sorteo de un bajo personalizado, elaborado a mano por Fortaleza. El acceso estará sujeto a las condiciones establecidas por los organizadores y se realizará con el boleto del concierto del sábado.

Con esta primera edición, Bajo Capital propone abrir un espacio para escuchar, conocer y reconocer la importancia de los sonidos graves, desde los instrumentos eléctricos y electrónicos hasta aquellos que forman parte de distintas tradiciones musicales.