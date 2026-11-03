César Bono revela que el tumor en su ojo sí era maligno: ¿Cuál es estado de salud del actor mexicano tras cirugía?

César Bono El actor confirmó que le detectaron un cáncer. (cuartoscuro)

César Bono, actor de 76 años conocido por su trabajo en programas como Vecinos, habló en una entrevista sobre la cirugía a la que se sometió para tratar un tumor en el ojo. El intérprete confirmó que se trataba de cáncer.

¿Qué dijo César Bono sobre su estado de salud tras tumor en el ojo?

César Bono fue sometido a una cirugía para que le extirpara un tumor que tenía en el párpado izquierdo.

En entrevista con Venga la Alegría, el actor confirmó que el tumor era maligno y representaba un tipo de cáncer, pero que por suerte se trataba una variante que sólo se presenta a nivel de piel y no progresa a otros órganos.

“Fíjate que sí era cáncer el tumor, pero me falta una sola operación, o sea, el cáncer ya no existe porque me quitaron, era a nivel de piel, entonces ya me lo quitaron, ya no existe en mi cuerpo nada de cáncer, pero sí falta una operación, ahora en el mes de noviembre, y ya podré abrirlo y ya estaré sin lentes”, aseguró.

Sobre cómo detectó el tumor, Bono dijo que este no se percibía con dolor ni otras molestias que pudieran indicar se trataba de algo . “Yo me veía la bolita en el espejo, pero como no me dolía ni ardía, ningún síntoma y no me hacía caso. No me veo en el espejo, lo evito porque yo en mi cabeza me veo muy guapo y cuando me veo en el espejo digo: ‘en la madre’”, compartió.

A pesar de que ya se retiró el tumor, el actor debe someterse a una segunda cirugía programada para el 25 de noviembre. Sin embargo, dijo que según el diagnóstico médico ya no tiene cáncer y el segundo procedimiento es sólo para que pueda volver a abrir el ojo. También comentó que una vez terminado el proceso de recuperación, podrá volver a ver bien sin necesidad de lentes.