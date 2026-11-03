¿Nicolas Cage se volvió ‘homeless’? El actor explica por qué ha estado durmiendo en hoteles y su situación financiera

Nicolas Cage El actor actualmente está viviendo en hoteles. (Wikipedia Commons)

Nicolas Cage, famoso actor estadounidense, se encuentra sin hogar. A pesar de lo que se podría pensar, la situación de vivienda del galardonado intérprete no se debe a una situación financiera.

¿Por qué Nicolas Cage se encuentra sin hogar?

Este fin de semana, durante un panel para reflexionar sobre su trayectoria cinematográfica en la Comic-Con de Los Ángeles, el actor Nicolas Cage preocupó a sus fanáticos cuando afirmó que no podía regresar a su hogar en el sur de California y se encontraba viviendo en hoteles. La estrella es conocida por sus roles en películas que incluyen tanto éxitos taquilleros como favoritos de la crítica, como Raising Arizona (1987), Corazón salvaje (1990), Adiós a Las Vegas (1995), La leyenda del tesoro perdido (2004), El señor de la guerra (2005), Ghost Rider (2007) y Longlegs (2024).

“Actualmente me encuentro un poco sin hogar”, comentó Cage en el evento. “Algo le sucedió a mi cada en Malibú, asó que más o menos me la estoy viviendo entre hoteles”.

Aclaró que el motivo de que se encuentre fuera del hogar se debe a un socavón que daño la estructura. El condado de Malibú, de hecho, emitió una alerta a las residencias de la zona por el peligro que representa el hueco. La casa, que ronda en los 10.5 millones de dólares, fue adquirida por Cage en 2024.

El actor dijo que no se encuentra preocupado y que pasaría Halloween con su hija August, que comparte con su esposa Riko Shibata, pidiendo dulces en Santa Mónica y viendo la película de Stanley Kubrick El resplandor.

Lo que llevó a que sus aficionados se preocuparan fue el historial que tiene el actor de despilfarrar dinero, por lo que se pensaba que podría encontrarse en medio de una crisis económica.

Se estima que entre 1990 y 2010 el actor generó más de 150 millones de dólares en Hollywood. Con ese dinero, Cage ha llegado a tener hasta 15 residencias, que además de incluir lujosas masiones en Los Ángeles y Las Vegas abarcaban castillos, islas desiertas y casas supuestamente embrujadas en distintas partes de Estados Unidos. Esto lo llevó a deber más de 6 millones de dólares en impuestos sobre la propiedad. “He hecho algunas decisiones financiaras muy malas” admitió una vez Cage.

Además de sus casas, Cage ha gastado sus ingresos de Hollywood en autos lujos, yates, fósiles de dinosaurios, Tsantsas (cabezas reducidas), un cómic de la primera aparición de Superman y mascotas exóticas. Este historial de gastar a lo grande lo ha llevado a tener que aceptar roles en películas de acción y otros proyectos que que paguen bien aunque no necesariamente sean buenos, y esta es parte de la razón por la que su carrera ha sido tan variada.

Su último papel fue en la miniserie de Marvel Spider-Noir y próximamente llegará a los cines Madden, en la cual Cage interpreta al emblemático entrenador comentarista de fútbol americano John Madden.