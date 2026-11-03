Los Juegos del Hambre regresan a los cines: ¿Cuándo reestrenará Cinépolis la saga?

Los juegos del hambre La icónica adaptación de los libros regresa a los cines tras más de una década de que se estrenó primera película. (Netflix)

Los juegos del hambre regresará a la pantalla grande en vísperas de la nueva película de la franquicia. Cinépolis confirmó cuáles serán las fechas para el reestreno.

¿Cuándo se reestrenará Los juegos del hambre?

Los juegos del hambre: Amanecer en la Cosecha se estrenará el próximo 20 de noviembre. Esta será la precuela que termine de adaptar la saga de libros de Suzanne Collins.

Similar a como hizo hace poco con otra adaptación literaria que marcó generaciones, Harry Potter y la piedra filosofal, Cinépolis reestrenará Los juegos del hambre en la pantalla grande. Sin embargo, esta vez no se trata de una sola película, sino de toda la saga. Esto significa que en salas podremos encontrar:

Los juegos del hambre (2012)

Los juegos del hambre: En Llamas (2013)

Los juegos del hambre: Sinsajo Parte I (2014)

Los juegos del hambre: Sinsajo Parte II (2015)

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023)

Es el momento para que todos los fanáticos de la historia de Katniss Everdeen regresen al distópico Distrito 12 y revivan la tensión por sobrevivir una vez que los juegos comienzan. También es una oportunidad perfecta para todos aquellos que no se encuentren familiarizados con las cintas y quieran ponerse al corriente antes de la nueva entrega.

La saga de Los juegos del hambre estará disponible en salas de Cinépolis a lo largo del país partir del jueves 12 y hasta el martes 17 de noviembre. Los cines y horarios en que estarán disponibles variarán despendiendo del día y la película, por lo que debes consultar con anticipación si quieres coordinar ver las cinco películas.