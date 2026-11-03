Barbas: el empresario y artista que conquista nuevos territorios entre la música, la moda y el lujo

Barbas Cortesía

Hay historias que comienzan con una inquietud y terminan convirtiéndose en proyectos capaces de trascender industrias. La de Barbas es una de ellas. Empresario, fundador de Barbas Hats y artista musical,ha construido una identidad que encuentra su esencia en la cultura urbana, pero que hoy mira hacia nuevos horizontes, donde el lujo, la música y los negocios convergen.

El pasado 28 de octubre, duranteuna importante rueda de prensa celebrada en la boutique de Maestros Joyeros, en Polanco, Ciudad de México, Barbas sostuvo un encuentro exclusivo con medios de comunicación, en el que compartió algunos de los aspectos más interesantes de su historia y de la evolución de sus proyectos. Una conversación que permitió conocermás de cerca al hombre detrás de una marca que ha comenzado a llamar la atención en diferentes escenarios.

Su camino empresarial tiene como uno de sus principales protagonistas a Barbas Hats, una firma especializada en gorras premium que ha encontrado en el diseño, la identidad y las colaboraciones estratégicas sus principales elementos de diferenciación. Para Barbas, la moda representa mucho más que una cuestión estética: es una manera de comunicar personalidad y conectar con una comunidad que reconoce en los accesorios una extensión de su estilo.

A lo largode su desarrollo, la marcaha logrado acercarse a figuras relevantes de la música mexicana, entre ellas NatanaelCano, fortaleciendo su relación con una escena musical que ha llevado la cultura urbana a nuevos públicos.

MANSORY: el encuentro entre dos universos de exclusividad

Uno de los capítulosmás interesantes de esta etapa empresarial es su colaboración con MANSORY, la reconocida firma internacional especializada en personalización de automóviles de lujo.

La alianzaBARBAS HATS × MANSORY representa un encuentro entre dos conceptosque comparten una filosofía alrededor del diseño, la exclusividad y la atención al detalle. Una colaboración que lleva la propuesta de Barbas a una conversación internacional y que refleja su interés por explorar territorios más allá de la moda urbana convencional.

Esta conexióncon el universo automotriz de alta gama también habla de una visión empresarial que busca construir experiencias y productos capaces de dialogar con diferentes públicos, sin perder la identidad que dio origen a su marca.

Una nueva faceta: la música como expresión personal

Pero detrás del empresario también existe un artista que ha decididoabrirse camino en una industria completamente distinta.

Durante 2026, Barbas comenzó a presentar formalmente su proyecto musical. Su debut llegó con «Thanos», una colaboración con Víctor Mendivilque marcó el inicio de esta nueva etapa. Más adelante presentó «Dónde estás», junto a Omar Camacho, reafirmando su intención de desarrollar una identidad propia como intérprete.

Su incursión en la música no responde únicamente a una inquietud creativa; también representa una nueva forma de conectarcon el público y explorarotras posibilidades dentro del entretenimiento.

A esta faceta se suma Barbas Records, su proyecto discográfico, con el que busca involucrarse en el desarrollo de propuestas musicales y generar nuevasconexiones dentro de la industria.

Barbas, más allá de una marca

Durante el encuentro con la prensa, su perfil permitió reconocer una combinación de intereses que hoy definen su trayectoria: el emprendimiento, la creatividad y la música.

Barbas pertenece a una generación de empresarios que entiende que las oportunidades pueden encontrarse en diferentes industrias y que construiruna identidad sólida requiere visión, capacidad de adaptación y disposición para explorar nuevos caminos.

Entre Barbas Hats, su colaboración con MANSORY y el desarrollo de Barbas Records, su historia continúaescribiéndose en distintosescenarios. Una evoluciónque refleja el interés por llevar su nombre más allá de una sola industria y convertir sus proyectos en una plataforma de expresión empresarial y artística.

En una conversación que reunió a los medios de comunicación alrededor de su trayectoria, Barbas dejó ver que su historia no se limitaa lo que ha construido hasta ahora, sino también a todo aquello que está dispuesto a explorar.

Porque, en ocasiones, el verdadero lujo no está únicamente en lo que se llevapuesto, sino en la capacidad de construir una identidad propia y atreverse a llevarla a nuevos escenarios.