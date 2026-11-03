Despidos masivos en Disney ¿Qué está pasando y por qué planean hacer grandes recortes? (Pexels)

Disney se prepara para implementar una nueva ola de miles de despidos, lo que podría convertirse en su mayor recorte de personal en lo que va del año.

Ante este panorama, varios directivos han recibido instrucciones de presentar planes para reducir los costos anuales hasta en un 20%. Aunque aún no se confirma de manera oficial la magnitud definitiva de los recortes ni todas las áreas que resultarán afectadas, la medida busca reajustar la estructura corporativa de la empresa.

¿Por qué habrá despidos masivos en Disney?

El objetivo principal del presidente ejecutivo, Josh D’Amaro, quien asumió el liderazgo de la compañía a principios de este año en reemplazo de Bob Iger, es reducir gastos operativos para reorientar el capital.

La intención del directivo es reinvertir gran parte de estos ahorros directamente en producciones de cine y televisión, innovación tecnológica, parques temáticos y el negocio de cruceros de la empresa.

De concretarse esta medida, representaría la cuarta ronda de despidos masivos para la compañía en 2026:

Abril : Se eliminaron alrededor de 1,000 puestos de trabajo luego de que D’Amaro integrara las áreas de mercadotecnia en una sola división corporativa liderada por Asad Ayaz, director de Marketing y Marca.

: Se eliminaron alrededor de 1,000 puestos de trabajo luego de que D’Amaro integrara las áreas de mercadotecnia en una sola división corporativa liderada por Asad Ayaz, director de Marketing y Marca. Julio : Disney recortó cientos de empleos corporativos que afectaron a divisiones de ESPN, Pixar, Disney Entertainment Television y distintas áreas de sus estudios.

: Disney recortó cientos de empleos corporativos que afectaron a divisiones de ESPN, Pixar, Disney Entertainment Television y distintas áreas de sus estudios. Septiembre: Se ejecutó otra ola de recortes que impactó principalmente a cientos de empleados en los departamentos de Recursos Humanos y Tecnologías de la Información.

¿Qué dijeron los directivos sobre los nuevos recortes de personal?

La posibilidad de implementar medidas severas de austeridad ya había sido anticipada por la cúpula directiva. Desde el 5 de agosto, Josh D’Amaro y el director financiero, Hugh Johnston, señalaron que Disney analizaba alternativas para ahorrar dinero, incluyendo la reducción de gastos laborales y comerciales.

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de contenido, Dana Walden, ha destacado anteriormente que la compañía, al igual que sus competidores en la industria del entretenimiento, considera fundamental mantener una evaluación y revisión constante de su estructura organizacional para adaptarse al mercado.

¿Es un año de despidos masivos en otras compañías de entretenimiento?

Disney no es la única empresa que se ha visto en la necesidad de reducir su plantilla laboral; otros competidores de Hollywood y del sector del entretenimiento han comenzado a implementar medidas similares para ajustar sus presupuestos.

Un caso destacado es el de Netflix, plataforma que en el mes de octubre llevó a cabo el despido de miles de trabajadores, significando su mayor ronda de recortes de personal desde el año 2022.