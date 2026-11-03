Lila Downs celebra el Día de Muertos con música, tradición y homenajes en el Auditorio Nacional

Lila Downs en concierto en el Auditorio Nacional Foto: Vía Instagram/@LilaDowns

El Día de Muertos tiene una manera particular de reunir a quienes se fueron con quienes todavía celebran la vida. Esa conexión fue el hilo conductor del concierto que Lila Downs ofreció el 1 de noviembre de 2026 en el Auditorio Nacional, donde convirtió el escenario en una ofrenda musical con canciones, raíces oaxaqueñas y homenajes a figuras que dejaron huella en la cultura mexicana.

La intérprete, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, regresó con su tradicional espectáculo de temporada como parte del Cambias mi Mundo Tour 2026. Ante un Auditorio Nacional lleno, la cantante construyó una velada en la que el recuerdo de los difuntos convivió con el baile, la emoción y el orgullo por las tradiciones de México.

Un escenario convertido en ofrenda de Día de Muertos

Desde el inicio, la propuesta visual acompañó el sentido de la celebración. Flores de cempasúchil, papel picado, calaveras, catrinas bailarinas y músicos caracterizados como catrines dieron forma a un escenario inspirado en las ofrendas mexicanas.

Uno de los elementos centrales fue un altar que reunió fotografías de artistas como José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, Mercedes Sosa, Pedro Infante y Juan Gabriel. También hubo un recuerdo para Cuauhtémoc Cárdenas, cuya presencia simbólica fue mencionada por Downs durante la noche.

Vestida inicialmente de blanco, la cantante abrió el recital con Fantasmas, canción original de Humbe, para después enlazar temas como Son de difuntos, Mal de amores y La pesca.

Mariana Seoane y Snow Tha Product, invitadas de Lila Downs

La música también tuvo momentos de complicidad con otras artistas. Mariana Seoane apareció para interpretar junto a Downs Por un mal amor, mientras que la rapera Snow Tha Product se sumó a Cambias mi mundo, canción que da nombre a la producción más reciente de la cantante.

La participación de Seoane tuvo un significado personal: agradeció a Lila Downs por permitir que la fotografía de su madre formara parte del altar. Snow Tha Product, por su parte, acompañó un mensaje sobre el poder de las mujeres y la posibilidad de transformar su entorno a través de sus ideas.

La Llorona, La Cumbia del Mole y los temas que hicieron cantar al público

El repertorio fue uno de los grandes protagonistas. La Martiniana, acompañada por un arpa, dejó uno de los momentos más emotivos de la noche, mientras que canciones como Se me olvidó otra vez, El último trago, Tu falso amor y La Llorona conectaron con distintas generaciones.

La celebración tomó un ritmo más festivo con Zapata se queda, La Cumbia del Mole y Cariñito. Tras la petición de una canción más, Downs y sus músicos regresaron para cerrar con La cruz de olvido, Viene la muerte y Mezcalito.

Así, entre música tradicional, mariachi, bailarines y voces que acompañaron cada canción, Lila Downs volvió a mostrar que el Día de Muertos no es únicamente una fecha para recordar: también es una oportunidad para celebrar la vida, la identidad y la memoria compartida.