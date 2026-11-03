Nil Moliner presenta NEXO en México: el disco que nació de una pausa

Nil Moliner ofrecerá concierto en el Foro la Paz este 6 de noviembre Foto: Cortesía

Nil Moliner está convencido de que la música tiene una capacidad extraordinaria: convertirse en parte de la vida de las personas. Desde una boda hasta una despedida, sus canciones han acompañado momentos que van mucho más allá de las reproducciones o las listas de popularidad. Esa conexión emocional es precisamente el corazón de NEXO, su cuarto álbum de estudio, con el que el artista español prepara un reencuentro íntimo con sus seguidores mexicanos.

El próximo 6 de noviembre, Nil Moliner llegará al Foro La Paz, en la Ciudad de México, para presentar este material que representa una nueva etapa de su trayectoria. El disco, publicado en mayo de 2026, reúne canciones que exploran las emociones, los vínculos personales y las experiencias que terminan construyendo nuestra historia.

Pero NEXO no nació de una etapa de actividad constante, sino de una pausa que terminó transformándose en un punto de inflexión para el músico.

Nil Moliner ofrecerá concierto en el Foro la Paz este 6 de noviembre Foto: Cortesía

Durante una entrevista con La Crónica de Hoy, Nil Moliner explicó que el álbum surgió después de detener durante un tiempo su actividad en los escenarios. Lo que inicialmente parecía necesario terminó convirtiéndose en una experiencia agridulce.

“Debido a hacer muchos conciertos, decidí parar mucho tiempo”, recordó. Sin embargo, después de aproximadamente año y medio sin presentaciones, regresar al escenario le permitió reconocer qué era lo que realmente lo hacía feliz.

“Lo que me hace feliz y lo que me sostiene en la vida es estar en contacto con mi público, con la gente”, compartió.

El punto de partida de NEXO llegó el 20 de abril de 2024, cuando volvió a presentarse en el Palau Sant Jordi. A partir de ese encuentro con el público comenzó a escribir las canciones que posteriormente darían forma al álbum.

Para construir este proyecto, el artista también se permitió trabajar con diferentes productores y compositores, incorporando nuevas perspectivas a su proceso creativo.

“Ha sido algo maravilloso poder tener muchos puntos de vista para escribir y para contar historias”, explicó.

Tu cuerpo en braille: el éxito que conectó a Nil Moliner con nuevas audiencias

Uno de los temas que marcó esta etapa es Tu cuerpo en braille, sencillo que alcanzó cuatro veces el número uno de la radio española, obtuvo certificación de disco de oro y superó los 20 millones de reproducciones.

A pesar de estos resultados, Nil Moliner asegura que el éxito comercial no es el punto de partida cuando escribe una canción.

“Cuando hago canciones no pienso en nada más que en emocionarme a mí, en que esto emocione a la gente”, afirmó.

Para el músico, el alcance de una composición depende finalmente de quienes la escuchan. Su objetivo es crear canciones que puedan permanecer en la memoria y acompañar experiencias personales.

Esa filosofía también se refleja en temas como Ha pasado algo, Tenerte cerca y Álex, una canción dedicada a las personas que han partido y que permanecen presentes en los recuerdos.

Entre las canciones de NEXO, Vive lento y ama bien ocupa un lugar particularmente especial para el artista.

El tema nació de una conversación fuera del estudio con su productor y otro compositor, Lee Amijota. Aunque prácticamente habían terminado su jornada de trabajo, decidieron regresar para escribirla.

Nil Moliner recuerda aquella experiencia como un aprendizaje importante, tanto por el mensaje de la canción como por la espontaneidad con la que surgió.

La frase que da título al tema representa una enseñanza que el músico decidió llevar literalmente consigo: es la única que tiene tatuada en la piel.

Nil Moliner y México: una familia que lo espera a kilómetros de casa

La relación del cantante con el público mexicano comenzó a consolidarse durante sus primeras visitas en 2022 y 2023. Desde entonces, asegura que ha encontrado una comunidad que mantiene una comunicación constante con él y que ha convertido sus canciones en parte de su vida cotidiana.

“Hay una familia a tantos kilómetros de mi tierra esperándote porque eres la banda sonora de sus vidas”, expresó al recordar la recepción que ha tenido en México.

Incluso, algunas historias que le comparten sus seguidores lo han sorprendido. El artista contó que sus canciones han acompañado desde bodas hasta entierros, demostrando que la música puede adquirir significados completamente distintos dependiendo de quien la escucha.

Para el concierto del 6 de noviembre, Nil Moliner espera recuperar esa cercanía en un formato más íntimo, casi como una reunión entre amigos.

“Será un momento para conectar muy de cerca con todo mi público de allí, con toda la familia de allí”, adelantó.

Nil Moliner ofrecerá concierto en el Foro la Paz este 6 de noviembre Foto: Cortesía

¿Dónde comprar boletos para Nil Moliner en Foro La Paz?

Nil Moliner presentará NEXO el viernes 6 de noviembre de 2026 en Foro La Paz, en la Ciudad de México.

Los boletos se encuentran disponibles a través de Passline, en el siguiente enlace:

https://www.passline.com/eventos/nil-moliner-en-foro-la-paz

Para el cantante, escuchar NEXO de principio a fin representa una oportunidad para detenerse, recordar y conectar con las propias emociones.

Si tuviera que elegir un sentimiento para definir el álbum, Nil Moliner lo resumiría en una sola palabra: “Liberación”.

“Esa manera de escuchar todo un disco y de estar contigo mismo, de liberarte, de pensar, de recordar, de estar nostálgico, de llorarte, de bailarte, de muchas cosas”, explicó.

Una declaración que resume la esencia de un proyecto construido desde las conexiones humanas y que, en México, busca convertirse nuevamente en parte de la banda sonora de sus seguidores.