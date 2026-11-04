Calendario de Películas de Disney ¿Qué proyectos llegarán en 2027 y 2028 para Marvel, Pixar y Star Wars? (X: @Disney)

Disney ha comenzado a revelar los primeros títulos para los próximos años, mostrando un calendario bastante cargado de nuevos proyectos.

La empresa del ratón contará con nuevas historias, secuelas e inesperados regresos a lo largo de 2027 y 2028 para Marvel, Pixar y Star Wars.

Los proyectos que Disney tiene preparados para el cierre de 2026

A través de la oficina de Disney en Argentina, reveló una imagen con el calendario de los futuros proyectos que la empresa planea lanzar durante 2027 y 2028.

Para lo que queda de 2026, aún se hacen presentes algunos títulos destacados para cerrar el año:

12 de noviembre : Caballo salvaje nueve.

: Caballo salvaje nueve. 25 de noviembre : Hexed, la próxima cinta animada del estudio.

: Hexed, la próxima cinta animada del estudio. 5 de diciembre : Behemoth.

: Behemoth. 17 de diciembre: Avengers: Doomsday, el tan esperado lanzamiento que cerrará el año con broche de oro.

La lista de grandes lanzamientos programados para el año 2027

Según el calendario filtrado de las oficinas de Disney Argentina, el año 2027 comenzará con fuerza desde sus primeros meses y mantendrá una agenda repleta de estrenos:

24 de enero : La era de hielo: Mundo de lava.

: La era de hielo: Mundo de lava. 18 de febrero : Una entrega sin título de Star Wars.

: Una entrega sin título de Star Wars. 4 de marzo : Gatto, la nueva entrega del filme animado de Pixar.

: Gatto, la nueva entrega del filme animado de Pixar. 27 de mayo : Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling y ambientada cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker.

: Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling y ambientada cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker. 3 de agosto : La película de Bluey.

: La película de Bluey. 2 de septiembre : La tan esperada secuela de Los Simpsons.

: La tan esperada secuela de Los Simpsons. 25 de noviembre : Frozen 3, cuya historia mostrará nuevos acontecimientos en la vida de Anna y Kristoff, incluida su boda, mientras Olaf vivirá su propia historia de amor.

: Frozen 3, cuya historia mostrará nuevos acontecimientos en la vida de Anna y Kristoff, incluida su boda, mientras Olaf vivirá su propia historia de amor. 17 de diciembre: Avengers: Secret Wars.

Los proyectos en preparación que alista Disney para el año 2028

Para 2028, Disney aún prepara sus próximos proyectos listos para pulirse antes de su lanzamiento. Aunque por el momento estas producciones no cuentan con fechas de estreno, en la lista destacan títulos como: