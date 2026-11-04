Erich habla de su nuevo disco, su firma con Warner Chappell y su concierto en Indie Rocks!

Erich presenta su nuevo álbum Todo lo que ha pasado desde que te fuiste y firma con Warner Chappell Music Especial

La carrera de Erich está entrando en una etapa decisiva. Después de construir su proyecto musical desde 2019, el artista originario de Aguascalientes suma dos pasos importantes: firmó un contrato editorial con Warner Chappell Music y prepara el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Todo lo que ha pasado desde que te fuiste, un material que transforma una ruptura amorosa en una historia de introspección, cambios y crecimiento personal.

Para el músico, el acuerdo con Warner representa mucho más que una oportunidad profesional. Lo describe como una especie de graduación, una pausa para mirar hacia atrás y reconocer el camino recorrido. “No solo fue un escalón más, sino como una pequeña graduación”, explicó al recordar el momento en que entendió cuánto había avanzado desde que comenzó a componer.

La firma también abre la posibilidad de explorar la composición para otros artistas, una faceta que le interesa desarrollar porque, asegura, escribir canciones es una de las actividades que más disfruta.

Todo lo que ha pasado desde que te fuiste: un disco que nació de una ruptura

El cuarto álbum de Erich tiene una historia de cuatro años. Su origen fue una ruptura amorosa que lo llevó a escribir durante aproximadamente un año, aunque después decidió guardar aquel material y explorar otros caminos musicales.

Con el paso del tiempo, algunas experiencias lo hicieron regresar a esas canciones. Hace alrededor de ocho meses retomó las composiciones, recuperó ideas que había dejado pendientes y escribió nuevas piezas para completar un disco que reúne distintas etapas de su vida.

Inicialmente pensó titularlo Vas a Llorar, pero descartó la idea al darse cuenta de que el proyecto no hablaba únicamente del desamor. También incluía canciones sobre descubrimientos personales, introspección y todo lo que ocurre después de una separación.

Así llegó a Todo lo que ha pasado desde que te fuiste, un título que, para el artista, resume mejor el recorrido emocional que dio origen al álbum.

En lo musical, será uno de los trabajos más pop de su trayectoria, aunque también tendrá una combinación de folk y otros matices que reflejan la evolución de su composición. Erich adelantó que el disco tendrá alrededor de 20 canciones y que algunas recuperan grabaciones que realizó en 2022.

La firma editorial y el lanzamiento del álbum llegan en un momento en el que el músico asegura sentirse menos condicionado por las expectativas externas. Su prioridad es crear canciones con las que él mismo esté satisfecho y permitir que cada persona encuentre su propia conexión con ellas.

“Estoy haciendo música primero para mí; cuando la publico ya es de todo el mundo”, comentó.

Esa postura también tiene relación con la manera en que entiende su carrera. Al recordar sus comienzos, contó que no consiguió ingresar a la carrera de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aquella experiencia lo llevó a decidir que quería dedicarse a componer.

También recordó que trabajó un solo día en una tienda Soriana y que esa jornada le confirmó que quería intentar vivir de su música. Hoy reconoce que alcanzar ese objetivo requirió esfuerzo y agradece poder sostenerse económicamente con su trabajo artístico.

¿Cuándo será su concierto en el Indie Rocks!?

Otro de los momentos importantes de esta nueva etapa será su primera presentación en solitario en el Indie Rocks! Club, un escenario relevante para la música alternativa en Ciudad de México.

A diferencia de sus anteriores presentaciones, en las que solía acompañarse únicamente de guitarra y un pedal de loop, ahora llegará con una banda completa. El músico reconoce que este cambio le genera cierta presión, pero también entusiasmo por compartir el escenario con un grupo de músicos al que describe como una unidad muy especial.

El espectáculo incluirá canciones conocidas de su repertorio y temas del nuevo álbum. Aunque inicialmente prepararon un setlist de alrededor de 20 canciones, contempla reducirlo a unas 15 para cuidar su voz y energía.

Erich llegará al Foro Indie Rocks! el próximo 14 de noviembre Foto: Indie Rocks!

Más allá de los escenarios o los reconocimientos que puedan llegar, Erich tiene una meta personal: seguir viviendo del arte y conseguir que sus canciones acompañen a otras personas. Durante la entrevista recordó los mensajes de oyentes que le han contado que una de sus canciones los ayudó a atravesar momentos difíciles.

“Solo quiero ver dentro de cinco años que sigo haciendo música, que sigo viviendo de esto y que sigo ayudando a la gente”, concluyó. Para él, ese impacto emocional es una de las razones más importantes para continuar componiendo.

Los boletos para el concierto de Erich los puedes adquirir a través de la página web de Fever.