RAYE lanza video para ‘Joy’, ¿Quién de su familia lo protagoniza?

RAYE Para el video, las tres hermanas recorrieron las calles de Londres en una camioneta. (Especial)

RAYE recorre las calles de Londres a bordo del “Joymobile” mientras ella, Amma y Absolutely comparten alegría por toda la ciudad, repartiendo girasoles y capturando momentos espontáneos de felicidad.

¿Quién protagoniza el video de ‘Joy’ para RAYE?

La artista global RAYE lanza el video oficial de “Joy.”, su más reciente y eufórico sencillo, en el que participan sus hermanas y también artistas Amma y Absolutely.

Para el video, las tres hermanas recorrieron las calles de Londres en una camioneta a la que llamaron “Joymobile”, sorprendiendo a los transeúntes con girasoles y capturando sus reacciones mientras llevaban un poco de felicidad inesperada a la capital británica

Clips de la grabación se volvieron virales en TikTok e Instagram el mes pasado, generando expectativa por el estreno del video completo.

“Joy” llega después de varios meses de destacadas presentaciones en vivo y es el más reciente sencillo de THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE, el álbum de RAYE que alcanzó el No. 1 en Reino Unido.

Con influencias de góspel y matices disco, la canción se ha convertido en uno de los momentos más destacados de los shows en vivo de RAYE, con Amma y Absolutely interpretando cada una su propio verso.

A finales de agosto, RAYE invitó a sus hermanas al escenario para interpretar “Joy.” durante su presentación como headliner en el Reading Festival. El trío también interpretó la canción a lo largo de la gira con entradas agotadas de RAYE, THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC, mientras que el tema fue añadido directamente a las playlists de BBC Radio 1 y BBC Radio 2.

¿De qué habla ‘Joy’, el nuevo tema de RAYE?

“Joy.” es una celebración de encontrar la luz después de la oscuridad: un recordatorio lleno de vida de que pueden llegar días mejores. Combinando pop con soul, R&B, góspel y un ritmo disco, la canción captura el espíritu de THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE: la esperanza no como un optimismo ingenuo, sino como algo que se conquista con esfuerzo, frágil y, en última instancia, transformador.

Rolling Stone UK describió “Joy.” como “disco eufórico”, mientras que The Guardian la calificó como “una vibrante celebración de la felicidad”.

“Joy.” se ha convertido en uno de los momentos más destacados de los shows en vivo de RAYE tras varios meses de presentaciones.

RAYE, Amma y Absolutely interpretaron juntas la canción durante la gira con entradas agotadas THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC.

El trío interpretó “Joy.” durante la presentación de RAYE como headliner en el Reading Festival.

La grabación del video oficial generó clips virales en TikTok e Instagram antes de su lanzamiento.

“Joy.” fue añadida a las playlists de BBC Radio 1 y BBC Radio 2.

Ya está disponible una edición especial del sencillo en vinilo de 7”.

El éxito global de RAYE, “WHERE IS MY HUSBAND!”, acaba de superar los 1,000 millones de reproducciones en Spotify, marcando un nuevo e importante logro para el sencillo.

Cerca de un año después de su lanzamiento, la canción continúa posicionándose en las listas de popularidad alrededor del mundo. “WHERE IS MY HUSBAND!” alcanzó el No. 1 en Reino Unido y, hasta la fecha, ha permanecido 30 semanas en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. El tema también representa el segundo Top 10 de RAYE en la lista Pop Airplay de Billboard.

El sencillo cuenta con certificación Diamante en Brasil, Francia y Bélgica; 5x Platino en Irlanda; 4x Platino en Australia; 3x Platino en Canadá; 2x Platino en Reino Unido, Austria, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza; y Platino en Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Países Bajos, Suecia y España. Además, cuenta con certificaciones de Oro en Alemania e Italia.

¿Qué lugar alcanzó, ‘This Music Contain Hope’, el nuevo disco de RAYE?

Lanzado en marzo de 2026, el segundo álbum de RAYE, ‘This Music Contain Hope’, alcanzó el No. 1 en Reino Unido, Suiza, Países Bajos y Bélgica, además de posicionarse en el Top 5 de Austria, Noruega, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Dinamarca, Portugal y Croacia.

El álbum de 17 canciones se desarrolla a través de cuatro “estaciones”, en un recorrido de la oscuridad hacia la luz que combina influencias de pop, R&B, jazz, big band, soul y música orquestal. A lo largo del disco, la esperanza aparece no como un idealismo ingenuo, sino como algo que se conquista con esfuerzo y que, en última instancia, resulta transformador.

El álbum ha sido nombrado uno de los Albums of the Year del Mercury Music Prize, cuya ceremonia se llevará a cabo este octubre. RAYE también está nominada en los MTV VMAs de este año en las categorías Song Of The Year por “Where is my husband!” y Best Visual Effects por “Click Clack Symphony.”

RAYE ha pasado gran parte de 2026 presentándose en Reino Unido, Europa y Estados Unidos como parte de su gira de 51 fechas, que incluyó seis noches con entradas agotadas en The O2 de Londres, además de presentaciones en el Radio City Music Hall y el Greek Theatre.

Actualmente, RAYE acompaña a Bruno Mars como invitada especial en 23 fechas en estadios de Norteamérica, como parte de The Romantic Tour. ¡“Joy.” se ha convertido en una de las grandes favoritas cada noche!