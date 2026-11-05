Adam Driver se despide para siempre de Star Wars El actor de Kylo Ren explica por qué nunca volverá a interpretar al personaje (Lucasfilm / Disney)

Adam Driver dio por concluida su etapa en el universo de Star Wars. La decisión llega tras el rechazo por parte de Disney para dar luz verde a una película enfocada en Kylo Ren, un proyecto que el actor estuvo impulsando durante años y que, al ser descartado por el estudio, cerró las puertas a su regreso a la franquicia.

¿Adam Driver se despide definitivamente de Star Wars?

Durante su participación en The Rich Eisen Show, al ser cuestionado sobre si existía la posibilidad de interpretar de nuevo a su personaje, Driver fue directo: “Sí, se acabó. No más Star Wars”.

El año pasado, Driver y el cineasta Steven Soderbergh tomaron por sorpresa a los fans después de revelar que se encontraban desarrollando una cinta centrada en Kylo Ren.

Pensada como una continuación tras los eventos de El ascenso de Skywalker, la trama buscaba revivir al personaje para desarrollarle una narrativa de redención bajo el título La caza de Ben Solo.

Sin embargo, la propuesta no logró convencer a los ejecutivos de Disney, quienes rechazaron la idea al no considerar justificado traer de vuelta al personaje tras su muerte.

Al ver que los años de trabajo invertidos no rindieron frutos, el actor dio el tema por cerrado.

¿Podría Adam Driver volver a la saga en el futuro?

Al preguntársele si volvería a la franquicia en caso de que el proyecto fuera reactivado por la compañía, el actor mencionó que estaría dispuesto a regresar, aunque dejó en claro que la postura final no le corresponde a él y que considera que “ya es demasiado tarde”.

¿Hay una campaña de los fans para salvar La caza de Ben Solo?

Tras conocerse la cancelación, la comunidad de seguidores de la saga reaccionó organizando una campaña bajo la consigna “Salven La caza de Ben Solo”, manifestándose de forma organizada a las afueras de los estudios de Walt Disney en Burbank para exigir la realización del filme.