Marco Benevento presenta “Turandot (Piano Solo Live at Fred Short Studio)”, un video que invita a la sensibilidad melódica

Marco Benevento Grabada en Fred Short Studio, esta nueva versión ofrece una mirada íntima a la composición. (Especial)

Continuando celebración del lanzamiento de Glera, su esperado álbum debut con Big Crown Records, Marco Benevento presenta el video de “Turandot (Piano Solo Live at Fred Short Studio)”, una interpretación en vivo que pone en primer plano la sensibilidad melódica y la visión cinematográfica detrás de su más reciente trabajo.

¿Dónde fue grabado el video de ‘Turandot’?

Grabada en Fred Short Studio, esta nueva versión ofrece una mirada íntima a la composición, dejando que el piano revele los matices y la atmósfera de una pieza que destaca por su belleza inquietante.

En su versión original, “Turandot” cuenta con la participación de la cantante italiana Marianne Mirage, con quien Benevento construye una pieza elegante y envolvente que evoca el universo sonoro de Portishead y Serge Gainsbourg.

Esta nueva interpretación prescinde de las voces para concentrarse en la composición y sus texturas, mostrando otra faceta de una canción que confirma la capacidad del músico para crear paisajes sonoros cautivadores a partir de arreglos precisos, ritmo y emoción.

Con Glera, Benevento reafirma su lugar como un tecladista virtuoso y un compositor inquieto, capaz de concebir el estudio como un instrumento en sí mismo.

El álbum nació hace tres años como un ejercicio íntimo de composición inspirado por las bandas sonoras del cine italiano y la fuerza de la melodía, hasta convertirse en una obra ambiciosa que expande los límites del jazz contemporáneo.

¿Qué ritmos fusiona el nuevo disco de Marco Benevento?

A lo largo del disco, el jazz convive con el soul, el reggae, los arreglos orquestales y las atmósferas de psych-pop, sin perder de vista el groove que conecta cada pieza.

El recorrido comienza con “Frizzante”, una explosión de energía que da paso a un álbum en constante transformación. “Big Top” explora el terreno del llamado circus funk, mientras que “Houdini” combina la intensidad de una persecución cinematográfica con influencias del jazz-fusión.

Por su parte, “I Can’t Control This Bliss”, junto a Dream Crease, incorpora matices de dream pop, y “Miss Neptune” encuentra un punto de encuentro entre el groove y el arpa de Elizabeth Steiner, sobre una base de inspiración reggae. En “Quattro Passi”, la voz de Chiara Civello acompaña una composición de ritmo más pausado y elegante.

El álbum también reúne las voces de Molly Lewis, Marianne Mirage y otros colaboradores que enriquecen su universo musical, entre ellos Leon Michels, Hether, Dave Guy, Homer Steinweiss, Lee Falco, 13th Ward Social Club y Nick Movshon.

Mucho antes de compartir escenario con Freddie Gibbs y Madlib o de aparecer en los créditos de artistas como Clairo y Leon Bridges, Benevento ya exploraba las posibilidades del estudio como un espacio para experimentar con el sonido, la tensión y el silencio. Esa búsqueda atraviesa Glera, un trabajo que se mueve con libertad entre géneros y estados de ánimo sin perder su identidad.

Con el lanzamiento de “Turandot (Piano Solo Live at Fred Short Studio)”, Marco Benevento continúa abriendo nuevas ventanas al universo de Glera, revelando la riqueza de una composición desde una perspectiva más desnuda e íntima.

El video invita a redescubrir una de las piezas centrales del álbum y a apreciar la precisión de un músico que encuentra en la exploración sonora una forma de contar historias. Glera ya está disponible a través de Big Crown Records.