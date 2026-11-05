¿Cómo está Laura Bozzo? Últimas actualizaciones de su estado de salud (Edgar Negrete Lira)

Después de la incertidumbre del estado de salud de Laura Bozzo, la hija mayor de la conductora, Victoria De La Fuente, habló por primera vez de la salud de su madre con el programa peruano “Amor y Fuente”, el pasado viernes 30 de octubre.

Explicó el estado de salud de su madre, de 75 años, tras circular en redes el supuesto fallecimiento de la conductora peruana.

¿Cuál es el estado de salud de Bozzo?

Victoria confirmó a más de 15 días de enfrentar complicaciones con una úlcera que se rompió y terminó en peritonitis, Laura ya se encuentra consciente y fuera del área de cuidados intensivos, donde permaneció más de dos semanas, en un cuarto particular.

Por el estado delicado en que se encontraban, los médicos le dieron 10% de posibilidades de sobrevivir, ya que no sabían si podrían recuperarse.

Asimismo, comentó que no podía dar mucha información debido a los cuadros de inestabilidad que vivía Bozzo; además de estar viviendo momentos difíciles junto a su hermana.

A pesar de las mejorías de la señorita Laura, los médicos aún no tiene una fecha exacta para otorgarle el alta.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

La conductora peruana fue atendida de emergencia en Acapulco, Guerrero, debido a complicaciones con una úlcera que se rompió, lo que desencadenó una sepsis abdominal. Victoria relató que ella y su hermana solo podía visitar a su madre una hora por día, pero no sabían si podía mejorar, ya que tenía su estado de salud subía y bajaba.

En entrevista con “Amor y Fuego”, la hija mayor aseguró que Laura estuvo inconsciente y entubada por más de una semana. También, agradeció todos la atención que recibió por parte de Aarón Guerrero, asistente personal de Bozzo, y el Hospital General de Acapulco, que le salvaron la vida a su madre.

Actualmente, Laura se encuentra en el Hospital General de México, en Ciudad de México.

“De esta momia no se libran”: ¿Bozzo hizo la publicación en Instagram?

De La Fuente, hija mayor, explicó que la publicación no la realizó la conductora, sino que en los momentos que ella estaba consciente, ella les pidió a ellos que lo subieran.