Ozzfest México 2027: fecha, sede y cuándo comprar boletos para el festival de metal

Ozzfest 2027 llega por primera vez a México Especial

¡Alerta metalera!...La Ciudad de México se prepara para recibir por primera vez uno de los festivales más emblemáticos del metal. Ozzfest llegará a México en 2027 con una edición que promete reunir a los seguidores del heavy metal y mantener vivo el legado de Ozzy Osbourne, fundador de este festival junto con Sharon Osbourne.

La noticia cae como anillo al dedo para todos los fanáticos del género y, en específico, del festival, pues se anunciaron tres presentaciones internacionales, entre ellas una en territorio mexicano.

¿Cuándo será Ozzfest México 2027?

La primera edición mexicana de Ozzfest se llevará a cabo el sábado 18 de septiembre de 2027 en la Ciudad de México.

La presentación tendrá como escenario el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes de la capital para espectáculos musicales de gran formato.

De acuerdo con información oficial de Ticketmaster, el evento está programado para comenzar a las 14:00 horas. Por ello, los asistentes deberán mantenerse atentos a las indicaciones de acceso y horarios que se publiquen conforme se acerque la fecha.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para Ozzfest 2027?

Los interesados en asistir a Ozzfest México 2027 tendrán una primera oportunidad para conseguir sus entradas con la venta denominada Early Bat.

Esta etapa comenzará el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la información disponible en Ticketmaster.

La venta se realizará a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los precios de los boletos, el mapa de zonas ni los detalles de posibles paquetes especiales.

¿Qué bandas estarán en Ozzfest México 2027?

Una de las mayores incógnitas para los seguidores del metal es conocer qué agrupaciones formarán parte del cartel.

Sin embargo, Ozzfest no ha revelado la lista oficial de bandas que tocarán en México. La organización adelantó que los nombres se darán a conocer durante los próximos meses y que la selección estará a cargo de Sharon Osbourne.

En sus distintas ediciones participaron artistas y bandas como Black Sabbath, Slayer, Korn y Slipknot, entre otros referentes de la música pesada.

Su regreso en 2027 tiene un significado especial: será la primera edición después del fallecimiento de Ozzy Osbourne, ocurrido en julio de 2025, y coincidirá con los 30 años del nacimiento del festival.