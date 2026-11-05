Jueves 2x1 Ticketmaster HOY: lista completa de conciertos y eventos con promoción este 5 de noviembre

Jueves de Ticketmaster al 2x1 Foto: La Crónica

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 5 de noviembre de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 5 de noviembre

Alex Fernández — Teatro Metropólitan

Alive, una fiesta en el tiempo — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Andrés Calamaro — Pepsi Center

Arde Bogotá — Teatro Metropólitan

Aterciopelados — Teatro Metropólitan

Caloncho — Auditorio Nacional

Carlos Macías — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Christian Sands — Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Collage — Foro Red Access

Congreso Mundial del Mariachi — Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y El Cantoral

Coro Acardenchado — Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Cumbia Ciudad — Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

David Bisbal — Auditorio Nacional, Auditorio Telmex y Auditorio Banamex

Dillom — Foro Puebla

DLD — La Maraka

Earth, Wind & Fire Experience — Pepsi Center

Elefante — Auditorio Nacional

Entre Ardidas El Show — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Eslabon Armado — Teatro Diana

Estela Núñez — Lunario del Auditorio Nacional

Estela Núñez y Jorge Muñiz — Teatro Metropólitan

Fernando Delgadillo — Teatro Diana

Foreigner — Auditorio Nacional

Francisca Valenzuela — Foro Puebla

Grupo Compay Segundo — Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Helado Negro — Lunario del Auditorio Nacional

Hwang In Youp — Escenario GNP Seguros

I Love Dance — Estadio Alfredo Harp Helú y Auditorio Banamex

Intocable — Estadio Borregos

Jeanette, Gira 50 Aniversario — Teatro Diana

Jerry Rivera — Auditorio Nacional

Jorge Muñiz — Lunario del Auditorio Nacional

José María — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Joy — Auditorio Nacional

Julio Preciado — Auditorio Nacional

Justin Quiles — Auditorio Telmex

Kakkmaddafakka — Foro Corona Monterrey

Kalimba — La Maraka

Kapo — Auditorio Telmex y Auditorio Banamex

Kevin Kaarl — Auditorio Banamex

La Bruja de Texcoco — Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

La Cantadera — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

La Caravana del Amor — Escenario GNP Seguros

La caravana del Rock and Roll — Auditorio Nacional

La Gusana Ciega — Escenario GNP Seguros

Leire Martínez — Escenario GNP Seguros

Leyendas de la Cumbia — Auditorio Nacional

Leyendas el show — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Liana Flores — Lunario del Auditorio Nacional

Lila Downs — Auditorio Nacional

Lo mejor del Rock en Español — Teatro Metropólitan

Los Ángeles Negros — Teatro Diana

Los Cafres — Auditorio Nacional

Los De Aguilera — La Maraka

Los Panchos — La Maraka

Los Pericos — Teatro Estudio Cavaret

Los Terrícolas — La Maraka

LP — Auditorio Telmex y Escenario GNP Seguros

Majo Aguilar — Auditorio Nacional

María José — Auditorio Banamex

María León — Teatro Metropólitan

Michael Jackson Thriller Party — Lunario del Auditorio Nacional

Miguel Inzunza — El Cantoral

Napoleón — Auditorio Nacional

Navidad con The Beatles — Teatro Tepeyac

Nicho Hinojosa — La Maraka y Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Nuestros Boleros de Cantina — El Cantoral

Pedro Fernández — Auditorio Telmex

Pim Pau — El Cantoral

Porter — Teatro Diana

Puma Blue — Teatro Metropólitan

RaiNao — Lunario del Auditorio Nacional

Ricardo Montaner — Auditorio Telmex

Rubio — Auditorio BB

Ruido Ibérico — Pabellón del Palacio de los Deportes

Sala Principal Bellas Artes — Palacio de Bellas Artes

Serbia — Teatro Metropólitan

Sin Fronteras — El Cantoral

The Big Band Experience — La Maraka

Tony Vega — La Maraka

Trágico Ballet “25 Aniversario” — La Maraka

Trendline Utopía Tour — Foro Red Access

Trueno — Auditorio Telmex

Un Aplauso para el Amor — Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Urbano Fest — Pepsi Center





¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas.