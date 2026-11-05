Feria de la Mezclilla 2026: sede, fechas, horarios y cartelera de artistas confirmados (Pexels / Cuartoscuro)

La Feria de la Mezclilla 2026 prepara diez días de actividades para recibir a visitantes con una combinación de música, tradición y, lo más importante, la venta de ropa de mezclilla.

Durante su edición número 28, la feria contará con una cartelera musical en la que participarán artistas, bandas y agrupaciones de distintos géneros.

¿Cuándo se realizará la Feria de la Mezclilla 2026?

La Feria de la Mezclilla se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre de 2026, de acuerdo con el programa compartido por el Ayuntamiento de Nextlalpan a través de sus redes sociales.

¿Qué artistas estarán en la Feria de la Mezclilla 2026?

La música será uno de los principales atractivos de esta edición. El Teatro del Pueblo recibirá a artistas, bandas y agrupaciones que pondrán ambiente durante los diez días de noviembre.

Cabe destacar que los conciertos se realizarán en el Teatro del Pueblo y serán totalmente gratuitos.

La cartelera completa incluye las siguientes presentaciones:

El Mimoso.

Gabito Ballesteros.

Gloria Trevi.

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

Guardianes del Amor.

Diego Morán.

Los Yaguarú.

Santa Fe Klan.

Alejandra Guzmán.

Horóscopos de Durango.

¿Dónde se realizará la Feria de la Mezclilla 2026?

La edición número 28 tendrá como sede el municipio de Nextlalpan, ubicado al norte del Estado de México.

Este lugar es reconocido por su tradición en la fabricación y comercialización de prendas de mezclilla. Desde 1940, esta actividad se ha convertido en una de las principales fuentes de trabajo para la población, con alrededor de 250 familias del municipio vinculadas a esta industria.

¿A qué hora comienza la Feria de la Mezclilla 2026?

Los horarios de actividades varían de acuerdo al día. Según el programa compartido por el Ayuntamiento de Nextlalpan, las jornadas comenzarán en distintos momentos, por lo que se recomienda tomar en cuenta el siguiente calendario: