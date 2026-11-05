Soy Luna Tour anuncia sus últimas fechas en México: cuándo y dónde serán los conciertos

Soy Luna regresa a la CDMX con un show de despedida Foto: Disney

Los fans de Soy Luna tendrán una última oportunidad para reencontrarse con los personajes y las canciones que marcaron a toda una generación. El elenco anunció tres nuevas presentaciones en México como parte de “Soy Luna Tour: El Último Show”, una gira que llegará a Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey en diciembre de 2026 para despedirse definitivamente de los escenarios.

¿Cuándo serán los conciertos de Soy Luna Tour?

Después de su paso por el país en octubre, el espectáculo regresará con tres funciones especiales. La primera será el 4 de diciembre en la Arena Guadalajara; posteriormente, el elenco se presentará el 6 de diciembre en la Arena CDMX y cerrará esta etapa el 8 de diciembre en la Arena Monterrey.

La noticia representa una nueva oportunidad para quienes no pudieron asistir a las presentaciones anteriores y para los seguidores que desean vivir una vez más la música y los recuerdos de la serie.

Soy Luna regresa a la CDMX con un show de despedida Foto: Arena CDMX

¿Qué artistas estarán en Soy Luna: El Último Show?

La experiencia en vivo estará protagonizada por varios de los protagonistas de la producción. Entre ellos se encuentran Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner, Carolina Kopelioff y Gastón Vietto, quienes compartirán escenario con un grupo de bailarines.

El repertorio reunirá algunas de las canciones más recordadas de Soy Luna, además de temas de la nueva temporada. Por lo que este concierto apunta a ser un golpe de nostalgia para todos los fans de la serie.

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Soy Luna en México?

La venta de entradas tendrá dos etapas. La preventa exclusiva para clientes de Banco Azteca con tarjetas de crédito se realizará el jueves 5 y viernes 6 de noviembre de 2026.

Por su parte, la venta general comenzará el sábado 7 de noviembre, a través del sistema Superboletos y de los puntos de venta físicos indicados para cada recinto.

¿Dónde seguir las novedades del tour?

Los organizadores indicaron que las actualizaciones de la gira estarán disponibles en las cuentas oficiales de Instagram y TikTok: @soylunaultimotour. También se puede consultar la información general de los espectáculos en el sitio de Zignia Live.

Además, quienes quieran volver a ver la historia antes de los conciertos pueden encontrar Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada, así como las tres temporadas anteriores, en Disney+.

Con estas tres fechas de diciembre, Soy Luna: El Último Show prepara su despedida de México.