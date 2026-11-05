¡Gorillaz no avisa! Ticketmaster anuncia fecha sorpresa en Palacio de los Deportes: ¿Cuándo es la venta de boletos?

Gorillaz Se anuncia nueva fecha para México en Ticketmaster (cuartoscuro)

La banda virtual Gorillaz regresará a México después de cuatro años. El proyecto musical de Damon Albarn atenderá el Corona Capital de este año el 20 de noviembre y además tendrá una fecha en Guadalajara el 9 de diciembre. Una nueva fecha sorpresiva ha sido anunciada.

¿Cuándo es fecha de Gorillaz en Palacio de los Deportes?

Ante insistencia de fanáticos, Gorillaz tendrá una nueva fecha exclusiva en la Ciudad de México.

Aunque no se ha publicado un póster oficial, Ticketmaster marca un nuevo concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes el próximo domingo 11 de diciembre.

La preventa se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre a las 11:00 horas para clientes Banamex. La venta general será en el mismo horario el viernes 13 de noviembre.