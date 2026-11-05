¿De qué murió Kimmarie Johnson? Reportan el fallecimiento de la actriz de Beverly Hills a los 50 años (@only1kimmarie)

Durante la mañana de este jueves 5 de noviembre, la revista TMZ informó de la muerte de Kimmarie Johnson a sus 50 años, después de que estuviera internada desde hace varios días. De acuerdo a la revista, la noticia fue confirmada por la sobrina de la actriz, Rhonda Scott.

¿De qué murió Kimmarie Johnson?

Según TMZ, Kimmarie Johnson falleció el miércoles 4 de noviembre después de que se le diagnosticaran problemas en el corazón. La actriz habría sido trasladada al hospital Cedars-Sinai, después de sufrir un “incidente cardiaco” en su casa de Los Ángeles, el pasado 27 de octubre.

De acuerdo al medio, en el hospital se le habría diagnosticado un aneurisma cardíaco, por lo que habría fallecido el 4 de noviembre. Hasta el momento, ningún familiar directo, además de su sobrina Rhonda Scott, ha negado o confirmado la noticia.

¿Quién era Kimmarie Johnson?

Kimmarie Johnson fue una actriz y modelo estadounidense, que principalmente es recordada por su participación en la serie de los 90 ‘Beverly Hills, 90210′. También en el año 2000 consiguió el papel de la “chica del mono” en la película ‘Dude, Where’s My Car?’, protagonizada por Ashton Kutcher y Jennifer Garner.

A su vez, a lo largo de su carrera consiguió otros papeles en películas de cine independiente como ‘Break A Leg’, ‘Gang Warz’, ‘Spanish Fly’, ‘Shadow Fury’ y ‘The Summer of Massacre’.

Sin embargo, también destacó en certámenes de belleza, mientras que en el 2025 declaró que también trabajaba en el sector del cuidado de la piel y era fundadora de la línea SkinGlow by Kimmarie.

La actriz tuvo un hijo en el 2003, Cameron Nino, quien es un músico en Los Ángeles. La última aparición de Johnson fue el 22 de abril de este año en la alfombra roja de la premiere de ‘Michael’.