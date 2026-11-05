Los conciertos de Taylor Swift en Viena, que fueron cancelados por amenaza terrorista en 2024, serán tema de documental

Taylor Swift Wien El documental tendrá por punto de partida los conciertos cancelados en Viena durante la gira ‘The Eras Tour’.

La influencia y fama de la estrella de pop Taylor Swift incrementó significativamente tras su exitosa gira mundial The Eras Tour, un recorrido que tuvo la duración de casi dos años y destacó por su gran impacto cultural tanto en las redes sociales como en la industria al ofrecer un catálogo musical que exploraba la trayectoria de la compositora estadounidense desde su inicio country hasta sus últimos álbumes.

A dos años de su conclusión, esta gira internacional continúa siendo un recuerdo inigualable para millones de Swifties en el mundo. Sin embargo, también representa un oscuro momento para los y las fans en Viena, lugar en el que los conciertos —previstos para del 8 al 10 de agosto de 2024— fueron cancelados, después de que las autoridades recibieran amenazas de un ataque terrorista que pondría en riesgo la vida de aproximadamente 200,000 fans que asistirían al espectáculo.

De este suceso, surge el documental de nombre provisional Taylor Swift Wien, producción que pretende detallar el ataque yihadista planeado, así como la acción de las autoridades austriacas y de la inteligencia estadounidense para frustrar la amenaza radical.

Anuncian nuevo documental de Taylor Swift sobre la amenaza terrorista que causó la cancelación del Eras Tour en Viena

Según lo informó Variety, el documental titulado Taylor Swift Wien —“Wien” es la palabra alemana para Viena— buscará reconstruir los acontecimientos detrás de la alerta terrorista que impidió a miles de fanáticas y fanáticos disfrutar de la popular gira The Eras Tour en agosto de 2024.

El proyecto será codirigido por Andreas Pichler (Tesla Files, The Milk System) y Veronika Kaserer (Hunt for the Mafia-The ‘Ndrangheta in Germany), contando con la participación de las productoras Beetz Brothers, de Alemania, y Markand Media, de Austria. De acuerdo con la sinopsis, el documental yuxtapondrá “dos subculturas juveniles muy diferentes: el mundo inclusivo y empoderado de las Swifties y un ámbito de masculinidad tóxica, alimentado por la radicalización en línea”.

De acuerdo con informes de la investigación, dicho ambiente impulsó a dos adolescentes a idear un ataque con el que pretendían asesinar al mayor número posible de asistentes a uno de los espectáculos de Taylor Swift previstos del 8 al 10 de agosto de 2024 en el estadio Ernst Happel de la capital austriaca.

La producción abordará tres líneas narrativas principales:

El suspenso de una carrera contra el tiempo al reconstruir cómo los servicios de inteligencia de Austria, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido contribuyeron a detectar y frustrar el plan terrorista .

de Austria, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido contribuyeron a . La segunda se centrará en la comunidad de Swifties que viajó hasta Viena para asistir a los conciertos. A través de las experiencias de tres mujeres , Taylor Swift Wien mostrará el impacto emocional que tuvo la cancelación y el posterior trabajo del grupo de fans para organizarse , ofreciendo acompañamiento psicológico y apoyo emocional entre personas afectadas por la noticia.

que viajó hasta Viena para asistir a los conciertos. , mostrará el , ofreciendo entre personas afectadas por la noticia. Finalmente, el documental explorará el proceso de radicalización del principal sospechoso identificado como Beran A., un joven austriaco que habría sido “influenciado” por ideas extremistas compartidas en las redes sociales, particularmente TikTok.

Se prevé que Taylor Swift Wien sea emitido en la cadena alemana ZDF en octubre de 2027, seguido de un lanzamiento internacional.

¿Hubo detenidos por la amenaza terrorista a los conciertos de Taylor Swift en Viena 2024?

El 8, 9 y 10 de agosto de 2024, la estrella de pop tenía programadas tres presentaciones en el estadio Ernst Happel de Viena como parte de su exitosa gira The Eras Tour. Sin embargo, los espectáculos fueron cancelados luego que las autoridades austriacas recibieran información sobre un posible atentado terrorista relacionado con un grupo extremista.

“El motivo de las cancelaciones me llenó de un nuevo temor y una enorme culpa, porque mucha gente tenía previsto asistir a esos conciertos”, expresó Taylor Swift en su comunicado emitido dos semanas después a la suspensión de sus shows en Viena. “Pero también estaba muy agradecida a las autoridades, porque gracias a ellas, estábamos lamentando la cancelación de conciertos y no la pérdida de vidas”, añadió.

Las investigaciones señalaron que un joven identificado como Beran A., de entonces 19 años, presuntamente planeaba atacar a los y las asistentes que se congregarían en las inmediaciones del estadio con el propósito de “provocar el mayor número posible de víctimas” mediante armas y explosivos caseros, según señaló la investigación.

El 7 de agosto de 2024, las autoridades registraron el domicilio del sospechoso y encontraron materiales relacionados con la fabricación de explosivos. Este hallazgo, junto a la información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, contribuyó a la cancelación definitiva de los espectáculos de la cantante de pop.

Beran A., con cargos por delitos terroristas y pertenencia a una organización extremista, compareció junto a otro sospechoso identificado como Arda K., quien enfrentaba acusaciones relacionadas con otros planes de ataques terroristas en Arabia Saudita, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, únicamente Beran A. fue acusado por el plan específico contra el concierto de Swift en Viena 2024.