Declaran culpable a Russell Brand por violación y agresión sexual: ¿Cuál será la sanción para el actor británico?

Russell Brand El comediante británico fue declarado culpable de violación y agresión sexual tras un mes de juicio. (EFE)

El actor británico Russell Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual este 5 de noviembre. Se espera que cumpla una sentencia de prisión de varios años.

¿Cuál fue el veredicto en el juicio por violencia sexual de Russell Brand?

Después de un juicio que comenzó el pasado 13 de noviembre en el tribunal de Southwark ubicado en Londres, Russell Brand ha sido hallado culpable de violación y agresión sexual.

El actor conocido por películas como ¿Cómo sobrevivir a mi ex? y Misión Rockstar fue acusado formalmente desde abril de 2025, pero no fue hasta este año que inició el juicio en su contra. Las acusaciones abarcaban de 2003 hasta 2013, desde que Brand se dedicaba a la comedia stand-up en clubes de Londres y después de convertirse en una estrella de Hollywood.

Entre las acusaciones que se hicieron contra el actor, había testimonios de un intento de arrastrar a una empleada a un cubículo de baño en las instalaciones de MTV Europa, una agresión anal no consensuada y una agresión en la que intentó tocar los senos de una mujer tras un minuto de haberla conocido.

En total, el actor enfrentaba tres cargos de violación, dos de agresión sexual y uno de agresión indecente.

Las seis mujeres que acusaron a Brand, quienes dieron testimonio dolorosos ante el juez, permanecen en un anonimato perpetuo protegido por la ley. Las denunciantes decidieron levantar cargos después de un documental televisivo que salió en 2023 junto con reportes de prensa sobre la conducta sexual inapropiada del actor. Ninguna de ellas se conocía y no tenían nada que ver con las mujeres que hicieron las acusaciones iniciales contra Brand. Describieron como el actor se volvía un maniaco durante los encuentros.

Brand ha sostenido su inocencia, afirmando que todos sus encuentros sexuales habían sido consensuales, reinventados o reimaginados. Confesó que dedicó su vida al la promiscuidad imprudente pero dijo que el consentimiento sexual siempre fue fundamental.

“Siempre les he dicho que cuando era joven y soltero antes de tener a mi esposa y familia —que están aquí cerca, mis hermosos hijos— fui un idiota, hombre. Fue un idiota antes de vivir en la luz del Señor. Era un drogadicto, adicto al sexo y un imbécil, pero nunca fui un violador. Nunca he participado en actividad no consensual. Rezo por que vean eso mirándome a los ojos”.

Desde que fue bautizado como cristiano en 2024, Brand ha utilizado su podcast como una plataforma para promover sus creencias y también difundir teorías conspirativas y contenido de salud. Residía en Florida con su esposa Laura Gallacher, quien estuvo presente durante el juicio.

La fiscal, Riel Karmy-Jones, dijo que el actor sólo estaba interesado en conseguir lo que quería de las mujeres y que había un “toque de desdén” aparente en la evidencia que presentó contra las acusantes, la cual reflejaba sus actitudes hostiles contra la mujer.

El juez Joel Bennathan estableció la fecha para sentenciar a Brand para el próximo lunes 9 de noviembre y dijo que “obviamente una pena de prisión de algunos cuantos años será el resultado”. Se le negó fianza y fue escoltado a las celdas.

Además de la posible extensa sentencia en prisión que ya enfrenta, todavía se deben aclarar dos cargos más de violación.