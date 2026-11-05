Hollywood contra las casas de apuestas: prohíben a sus empleados poner dinero a “mercados de predicción”

El mundo de las apuestas y los casinos en línea ha crecido en los años recientes, ya no sólo limitándose a los eventos deportivos, sino también a los llamados “mercados de predicción” donde se puede poner y ganar dinero a eventos como elecciones, espectáculos y hasta guerras. Ahora, la industria de Hollywood, ha expresado a sus empleados que tienen la prohibición de lucrar con información privilegiada para ellos o personas cercanas.
Hollywood empieza a prohibir apuestas a sus personas trabajadoras
De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, diferentes estudios y casas productoras han estado advirtiendo a todo tipo de empleados que se abstengan de apostar en los “mercados de prohibición” como: ganancias de una película, casteo de acores/actrices, fechas de estreno, entre otras.
Este tipo de apuestas ha ganado popularidad recientemente entre sitios especializados como Polymarket o Kalshi, que se dedican a este tipo de escenarios fijando momios y posibles ganancias.
De acuerdo con el mismo medio estadounidense, se prohíbe explícitamente realizar apuestas así como brindar esta información privilegiada a personas cercanas y familiares para poder realizar este tipo de “jugadas”. También, informó que una empresa no identificada ya habilitó una línea telefónica anónima donde se puede denunciar anónimamente a compañeros por sospecha de apuestas.
No sólo Hollywood ha tenido problemas con este tipo de movimientos. En octubre de este 2026, previo al inicio de la temporada regular, la NBA señaló que prohibió múltiples mercados de apuestas para evitar amaños y “apuestas problemáticas” que pudieran utilizarse por jugadores o miembros del cuerpo técnico para obtener ganancias.
Recuerdan caso de editor de Mr. Beats que ganó apuesta con información privilegiada
En febrero de este 2026, un editor de video del popular creador de contenido conocido como ‘Mr. Beast’ fue denunciado ante reguladores federales, acusado de realizar apuestas con información privilegiada con 4 mil dólares en movimientos relacionados con videos de Jimmy Donaldson.
La propia plataforma Kalshi detectó que Artem Kaptur, empleado señalado, había tenido un récord casi perfecto en apuestas de baja probabilidad de ocurrir, teniendo ganancias importantes gracias y “estadísticamente anómalas” a información no pública con la que contaba.
“Investigamos el caso y descubrimos que el operador trabajaba como editor para el programa del streamer y que probablemente tenía acceso a información material no pública relacionada con sus operaciones”, dijo la compañía.