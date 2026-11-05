La venganza del Charro Negro se convierte en la décima película mexicana más taquillera de la historia Así queda el nuevo Top-10 (Ánima Estudios)

La venganza del Charro Negro se ha quedado con una posición privilegiada en la industria cinematográfica del país, convirtiéndose en una de las cintas animadas mexicanas con mayor impacto comercial al asegurar un lugar en la lista de las diez películas más taquilleras del cine nacional.

¿Está La venganza del Charro Negro entre las más taquilleras?

Tras su paso por las salas de cine, La venganza del Charro Negro logró consolidarse como una de las entregas con mayor recaudación de la franquicia de Las Leyendas.

La película, dirigida por Marvick Eduardo Núñez Aguilera y correspondiente a la octava producción de Ánima Estudios, acumula $93,816,512 pesos en taquilla, alcanzando un logro histórico para la animación mexicana en tan solo dos semanas.

Con este resultado, la entrega se mete directamente a la conversación de los grandes lanzamientos de la industria nacional.

La saga que inició en 2007 con La Leyenda de la Nahuala vuelve a marcar un precedente al colocar a la animación en los peldaños más altos del cine mexicano.

¿Cómo queda el top 10 de películas mexicanas más taquilleras?

La venganza del Charro Negro logra adueñarse de la décima posición del ranking histórico nacional, compartiendo espacio con producciones que han marcado época en las salas de cine del país: