Gilipojazz prepara un nuevo álbum con colaboraciones y presentaciones en México

Gilipojazz en entrevista con La Crónica Foto: Gilipojazz

La propuesta de Gilipojazz es difícil de encasillar y justamente ahí radica buena parte de su atractivo. Jazz, punk, rock, funk, metal y una dosis de humor irreverente conviven en un proyecto que apuesta por la libertad creativa, la experimentación instrumental y, sobre todo, por disfrutar la música sin tomarse demasiado en serio.

En entrevista, uno de sus integrantes explicó que el sonido de la banda comenzó a tomar forma desde sus primeras composiciones. Después de crear apenas dos canciones, los músicos sintieron que algo especial estaba ocurriendo. “Compusimos dos temas y dijimos, joder, pues aquí ha pasado algo”, recuerda sobre el momento que marcó el nacimiento de una identidad musical que desde entonces no ha dejado de evolucionar.

El grupo, que actualmente atraviesa una etapa de crecimiento internacional, también prepara un nuevo álbum en el que promete explorar territorios musicales distintos, incorporar colaboraciones y llevar su particular universo sonoro a nuevos escenarios.

Uno de los elementos más llamativos de Gilipojazz es la combinación entre virtuosismo instrumental y humor. Aunque sus integrantes cuentan con una sólida capacidad técnica, la banda evita que la complejidad musical se convierta en una barrera para conectar con el público.

La banda española Gilipojazz Foto: Gilipojazz

De acuerdo con uno de sus músicos, esta convivencia no responde a una fórmula calculada, sino a la personalidad de quienes integran el proyecto.

“Simplemente nos lo pasamos muy bien con la música y es lo que nos encanta hacer, es nuestra vida entera”, explica.

A esa pasión se suma un sentido del humor compartido que se manifiesta en juegos de palabras, ocurrencias y una actitud irreverente que forma parte de su identidad. La combinación, asegura, surge de manera natural: “Hay un equilibrio propio de nuestras personalidades juntas”.

Esa espontaneidad también se refleja en sus conciertos, donde la energía de los músicos se convierte en una parte fundamental de la experiencia.

Progreso Adecuadamente: el segundo disco y la evolución de su sonido

Con Progreso Adecuadamente, su segundo álbum, Gilipojazz buscó dar continuidad a la fórmula que había construido desde sus primeros encuentros para componer y tocar, aunque con una mayor atención a la producción.

El músico entrevistado considera que el principal cambio entre ambos trabajos está relacionado con la madurez sonora y el cuidado que dedicaron a la grabación.

“En la producción sí que le dedicamos bastante más mimo que al primero”, reconoce.

Sin embargo, la banda no quiso modificar artificialmente su manera de crear. Las composiciones siguen naciendo de reuniones, sesiones instrumentales e ideas que aparecen mientras los integrantes experimentan juntos.

La influencia de las distintas músicas que escuchan también contribuye a que cada álbum tenga una personalidad propia. Según explica, esos sonidos terminan incorporándose a las nuevas canciones sin necesidad de forzar una dirección específica.

“Cada disco es un poco distinto”, afirma, al señalar que el proceso creativo continúa alimentándose de sus descubrimientos musicales.

Gilipojazz conquista escenarios y conecta con el público a través de sus conciertos

El crecimiento de Gilipojazz también se ha reflejado en la respuesta de sus seguidores. La banda ha registrado entradas agotadas en ciudades españolas como Barcelona, Bilbao, Coruña y Zaragoza, además de reunir a alrededor de 800 personas en Madrid.

Para sus integrantes, la conexión con el público no depende exclusivamente de la complejidad de las composiciones, sino de la energía que transmiten cuando están sobre el escenario.

“Creo que el público ve que nos lo pasamos bien tocando. Eso es una cosa que se transmite”, comenta el músico.

La cercanía entre banda y audiencia ha contribuido a que sus presentaciones se recomienden de boca en boca, una dinámica que consideran fundamental para su crecimiento. Incluso describen cómo algunas personas llegan a sus conciertos después de escuchar que hay unos músicos particularmente extravagantes que vale la pena descubrir.

El reconocimiento también ha llegado desde espacios de mayor proyección internacional. Su participación en el Montreal Jazz Festival, considerado uno de los encuentros más relevantes de la escena jazzística mundial, representó una experiencia significativa para el grupo y una oportunidad para acercarse a nuevos mercados.

México: un público que abraza a Gilipojazz

La llegada de Gilipojazz a México representa otro capítulo importante en su expansión. La banda ya había tenido contacto con el público nacional durante su participación en Eurojazz, una experiencia que dejó una impresión especialmente positiva entre sus integrantes.

El músico recuerda que, después de aquella presentación, encontraron una larga fila de personas que quería conversar con ellos, pedirles una firma o simplemente compartir unas palabras.

“En México es mucho más de dar, es muy de abrazar”, expresa al comparar la respuesta de los asistentes mexicanos con la de algunos públicos europeos.

Aunque aclara que no considera negativa la mayor reserva que puede percibirse en Europa, destaca la calidez de los mexicanos como una característica que agradecen profundamente.

Para Gilipojazz, ese intercambio cercano es parte de lo que hace especial tocar en el país y una razón para regresar a sus escenarios.

Un nuevo disco con colaboraciones y desafíos musicales

El siguiente paso de Gilipojazz apunta hacia un tercer álbum que promete ampliar todavía más su universo musical. El grupo ya trabaja en nuevas composiciones y adelanta que el material incluirá colaboraciones con artistas provenientes de diferentes estilos.

Entre ellas figura una participación de Randy Brecker, reconocido trompetista vinculado a los Brecker Brothers, con quien la banda ya presentó una canción.

El nuevo material también incorporará músicos de otros ámbitos, incluidos sonidos relacionados con la música clásica, en una apuesta que busca llevar sus composiciones hacia terrenos que todavía no habían explorado.

“Va a ser un disco bastante ecléctico”, adelanta el integrante, quien considera que los desafíos musicales son precisamente una de las partes más atractivas del proceso.

La intención no es perseguir una fórmula comercial ni modificar su identidad para agradar a más personas. De hecho, el grupo asegura que su principal criterio creativo sigue siendo sentirse satisfecho con lo que produce.

“La única pretensión es que nos guste a nosotros y que nosotros estemos contentos con el producto final”, sostiene.

¿Dónde escuchar a Gilipojazz y cuáles son sus próximos conciertos?

La banda mantiene presencia en las principales plataformas de streaming y redes sociales, especialmente Instagram y YouTube, donde comparte novedades y contenido relacionado con su actividad musical.

Durante su recorrido por México, el grupo contempla presentaciones en Aguascalientes, Guadalajara, Puebla y Ciudad de México, con escenarios como Jazzatlán dentro de su itinerario.

Con una identidad construida desde la experimentación, el humor y la complicidad entre sus integrantes, Gilipojazz continúa apostando por una música que no necesita etiquetas rígidas. Su siguiente álbum será una nueva oportunidad para descubrir hasta dónde puede llegar una banda que, antes que responder a expectativas externas, busca divertirse, desafiarse y compartir esa energía con quienes la escuchan.