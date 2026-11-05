La disculpa de Luis de Llano a Sasha Sokol tras orden judicial: “No volveré a realizar mención alguna sobre su persona”

Disculpa de Luis de Llano a Sasha Sokol La cantante rechaza el mensaje y afirma: “ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal”.

El productor de televisión Luis de Llano ofreció una disculpa pública a la cantante Sasha Sokol, luego de que las autoridades judiciales ordenaran cumplir con esta medida como parte de la sentencia por daño moral que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme en junio del año pasado.

La publicación del video ocurre después de un proceso legal de varios años y de las medidas judiciales que se dictaron a favor de la intérprete, por lo que De Llano reconoció su responsabilidad civil, se retractó de sus anteriores manifestaciones sobre la “relación” que sostuvo con la cantante y asumió el compromiso de no volver a realizar mención pública de Sokol, sea ante las cámaras o redes sociales.

Disculpa pública de Luis de Llano a Sasha Sokol: ¿qué fue lo que dijo el productor?

En un video de aproximadamente dos minutos, publicado en la cuenta “Cumplimiento Luis de Llano” —donde se han compartido dos videos relacionados al proceso legal, incluyendo la disculpa reciente—, el productor apareció sentado frente a un escritorio para exponer el mensaje dirigido a Sasha Sokol como parte del cumplimiento de la sentencia civil definitiva.

“Asumo totalmente la responsabilidad civil derivada de mi sentencia y me comprometo formalmente a no volver a realizar mención alguna sobre su persona en ningún medio de comunicación o red social y así manifiesto mi voluntad de respeto absoluto a su vida privada, honor y dignidad”, declaró en el video difundido la noche del miércoles 4 de noviembre.

Según explicó el productor, esta solicitud de perdón público se realiza en acatamiento de las medidas de satisfacción establecidad por la autoridad judicial y contempla tres aspectos fundamentales: el reconocimiento de su responsabilidad civil por daño moral, la retractación de sus declaraciones anteriores —haciendo referencia a sus comentarios de 2022 en una entrevista con Yordi Rosado, cuando habló sobre el “vínculo abierto y consentido” que mantuvo con la entonces integrante de Timbiriche— y el compromiso de abstenerse de realizar nuevas menciones sobre Sasha Sokol.

El conflicto se remonta a la década de 1980, donde inició la “polémica relación” posteriormente definida como delito de estupro, pero demandado y condenado en el ámbito civil por daño moral y abuso sexual infantil; en aquel entonces, el productor de Timbiriche tenía 39 años cuando inició un vínculo íntimo con Sasha Sokol, de sólo 14 años.

Tras rechazae la manera en que De Llano describió los hechos en la entrevista de 2022, la cantante hizo pública su postura y emprendió acciones legales. Ese mismo año, ratificó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y procedió a presentar una demanda vivil por daño moral.

Sasha Sokol rechaza la disculpa de Luis de Llano y lo acusa de incumplimiento de la sentencia

Tras difundirse en medios y redes sociales la disculpa pública del productor, Sasha Sokol publicó una respuesta al mensaje en su cuenta oficial de X, afirmando que las palabras expuestas por De Llano no cumplen la sentencia impuesta por las autoridades judiciales.

“La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”, declaró la cantante a través de redes sociales, por lo que determinó que el mensaje publicado no es el que el tribunal le ordenó realizar y cuyo texto quedó firme desde enero de este año.

Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí. Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año. La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó. Además, Luis de Llano tiene prohibido volver a mencionarme públicamente —salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente—. Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia. Llevo casi cinco años litigando este asunto por la vía civil. A partir de ahora, Zinser y Asociados será también mi equipo de abogados en materia penal. Luis de Ya No #LuisdeYaNo — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 5, 2026

Sokol también detalló que el productor tiene prohibido volver a mencionarla, a menos que sea en los “términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente”, por lo que al realizar la disculpa pública sin cumplir las medidas ordenadas por el tribunal, Luis de Llano “ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”, señaló.

Este año, después de que venciera el plazo para cumplir con la disculpa pública, el productor fue detenido en septiembre de 2026 por desacato a las disposiciones judiciales. Hasta el momento, se desconoce cuál será la sanción que recibirá el productor tras su video, sin embargo, Sokol adelantó que Zinser y Asociados se suman a su equipo de abogados en materia penal para seguir con el caso.