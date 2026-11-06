Agreden a Mon Laferte en pleno concierto en Las Vegas; captan momento exacto el golpe (Edgar Negrete Lira)

Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida artiticamente como Mon Laferte, fue agredida durante uno de sus show en Las Vegas, Estados Unidos, de su gira Femme Fatale Tour 2026.

La cantante tuvo que detener un par de minutos el concierto después del golpe.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con videos compartidos en redes, la acción habría sucedido mientras la cantante interpretaba su canción ‘Amarrare’, cuando una persona del público le lanzó una funda de celular en su rostro, que cerca de su ojo izquierdo.

Posterior a la agresión, Mon Laferte salió del escenario mientras se tocaba el rostro en busca de un daño mayor, lo que provocó que el espectáculo se detuviera por un par de minutos.

Autoridades correspondiente del lugar, retiraron a la persona que lanzó el objeto, quien recibió abucheos por parte del resto del público. Mon regresó al escenario minutos después tras ser atendida por el servicio médico.

Femme Fatale Tour: la gira más reciente de Mon Laferte

Actualmente, Laferte se encuentra en su gira Femme Fatale Tour por su álbum más reciente Femme Fatale 2.0, que lanzó este año, recorriendo países de América y Europa. El tour inició el 7 de marzo en República Dominicana y terminará el 13 de enero de 2027 en Madrid, España, con una duración total de 10 meses.

Tiene una duración aproximada de entre 2 y 3 horas, donde interpreta más de 30 canciones, con sus éxitos ‘Tu Falta de Querer’, ‘Mi Buen Amor’, ‘Tormento’, ‘Química Mayor’, entre otras más.

¿Cuán se presentará en México?

La gira Femme Fatale Tour de Mon Laferte llegará a México en el mes de noviembre, teniendo las siguientes paradas: