Murió Sebastián Lelio: reportan el fallecimiento del director chileno ganador del Óscar a los 52 años

Sebastián Lelio Fallece el director de cine chileno. (EFE)

Sebastián Lelio, cineasta chileno ganador al Óscar, falleció este viernes 6 de noviembre a los 52 años. Sus películas fueron reconocidas internacionalmente.

Biografía de Sebastián Lelio, cineasta chileno

Sebastián Lelio nació en Mendoza, Argentina el 8 de marzo de 1974. Pasó su infancia en varias ciudades de Chile y Estados Unidos. Se graduó de la Escuela de Cine de Chile y comenzó su carrera trabajando en documentales. Su primer largometraje de ficción fue La sagrada familia (2005).

Tras su éxito inicial, Lelio pudo enfocarse en proyectos que alcanzarían el reconocimiento internacional. Uno de ellos fue Gloria (2013), película sobre una mujer de mediana edad que tiene que volver a salir en citas después de una dura separación. Lelio también dirigió el remake inglés de la película, llamado Gloria Bell (2018), protagonizado por Julian Moore.

Sin embargo, su mayor éxito internacional fue Una mujer fantástica (2017), película protagonizada por Daniela Vega sobre la vida de una mujer trans en Santiago de Chile, la cual ganó a Mejor Película Internacional en los Premios Óscar de 2018.

Esto le permitió trabajar en otras producciones de Hollywood, como Disobedience (2017), protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams, que gira en torno a una mujer que regresa a su comunidad judía natal para el entierro de su padre; y The Wonder (2022), protagonizada por Florence Pugh, sobre una chica ayunadora de la época victoriana.

En 2025 estrenó La ola, un musical inspirado en las movilizaciones feministas que ocurrieron en Chile durante 2018. Este sería su último crédito como director hasta el momento.

Todas sus películas fueron aclamadas por la crítica y el director recibió varios galardones.

¿Cómo falleció Sebastián Lelio?

El fallecimiento de Sebastián Lelio fue confirmado por su familia.“Con mucha tristeza, comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”, comunicaron.

El director se encontraba en Santiago de Chile rodando la adaptación de Poeta chileno, novela escrita por Alejandro Zambra.

Lo hallaron sin vida en su hogar, ubicado en el barrio Las Condes. No se han dado a conocer más detalles sobre su causa de muerte.