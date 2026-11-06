Andrea Legarreta ya demandó a Alfredo Adame: Este es el conflicto legal entre la presentadora y el actor

Conflicto entre Legarreta y Adame La disputa entre los expresentadores de ‘Hoy’ escala después de que Adame confirmara que recibió una notificación legal de Andrea Legarreta.

Una vez más, el actor y conductor mexicano Alfredo Adame se encuentra en el centro de la polémica después de confirmar que recibió una notificación legal de Andrea Legarreta, un proceso en su contra por declaraciones que ha realizado a su excompañera de ‘Hoy’ desde 1998.

De acuerdo con Adame, el conflicto tiene por centro los comentarios que hizo sobre la hija mayor de Legarreta y Erik Rubín, Mía Rubín, en los que puso en duda la paternidad del cantante.

¿Por qué Andrea Legarreta demandó a Alfredo Adame?

El conflicto contempla diversos episodios de su enfrentamiento público desde 1998, sin embargo, el actor aseguró que no todos los señalamientos continúan dentro del procedimiento.

Durante aquel año, cuando ambos compartían pantalla en el programa Hoy, Adame realizó una de las primeras declaraciones señaladas en la demanda al expresar “quítate, perra” a la conductora durante una transmisión televisiva; el presentador se excusó bajo el argumento de que había que usar “un lenguaje más rudo en las telenovelas”.

Sin embargo, uno de los señalamientos que han cobrado mayor relevancia en el procedimiento legal está relacionado con comentarios que Adame hizo sobre la familia de Legarreta, específicamente al poner en duda la paternidad de Mía Rubín, la hija mayor de la conductora y el cantante Erik Rubín.

“No se puede mentir, ofender, insultar, difamar de esa manera. Soy una mujer que no lo va a permitir”, declaró Legarreta cuando anunció la presentación de una demanda en contra de su excompañero de Hoy.

Por su parte, Alfredo Adame aclaró que la notificación legal contempla acontecimientos ocurridos durante varios años, por lo que algunos de ellos habrían quedado fuera del proceso por cuestiones de temporalidad. “Lo único que procede de todo tiene que ser de dos años antes”, explicó.

¿Qué procede en el conflicto legal de Andrea Legarreta y Alfredo Adame? El actor expresa su posición

Tras confirmar que fue notificado, Alfredo Adame aseguró que está dispuesto a colaborar para encontrar una solución al conflicto y evitar que éste se prolongue por más tiempo.

“Yo le dije: lo que pida la dama. Si es una disculpa pública, la hago con todo gusto, no tengo otra qué decir”, expresó el conductor, informando a los medios que ya acudió a una primera audiencia.

No obstante, pese a su posición de considerar innecesario que la disputa se prolongue más años, el relato de Adame sugiere que la propuesta de disculparse no habría sido suficiente para cerrar el asunto y señaló que la representación legal de Legarreta estaría buscando una reparación de daño.

Ante este escenario, el conductor sostuvo que no está de acuerdo con una compensación económica, pero afirmó que respetará lo que determinen las autoridades.