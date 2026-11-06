¡Llegó el cartel del Vive Latino 2027! Estos son todos los artistas y bandas confirmadas para el festival

Vive Latino 2027 Se revela el cartel oficial. (Ocesa)

¡Ha llegado el momento de prepararse para el Vive Latino! El festival de música más grande de música iberoamericana ya anunció quién se presentarán. La edición número 27 del evento se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 13 y 14 de marzo de 2027.

¿Qué artistas se presentarán en el Vive Latino?

Este año estará lleno de clásicos de la música latinoamericana como de artistas que han emergido en los últimos años. También habrá sorpresas con bandas internacionales que regresan a México, como Mötley Crüe, después de su presentación en la Feria Nacional Potosina, y Turnstile, que se presentó en el Tecate Pa’l Norte de este año. La lista completa de artistas es la siguiente:

31 Minutos

Adanowsky

Amandititita

Andrés Cepeda

Astro

Attaque 77

Bacilos

Bandalos Chinos

Barry B

Carla Morrison

Belafonte Sensacional

Carlos Ares

Cuca

Carolina Durante

Cultura Profética

Diles que no me maten

Ed Maverick

Entre Compas

Dromedarios Mágicos

Epica

Inspector

Jumbo

La Lom

Kasabian

La M.O.D.A

Kase.O

La Santa Cecilia

La Gusana Ciega

Laureano Brizuela

Latin Mafia

Leo Rizzi

Los Auténticos Decadentes

Liquits

Los Tres

Los Vaguens

Mötley Crüe

Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 3

Niña Polaca

Placebo

Paloma Morphy

Punk Rock Karaoke

Ozomatli

Polymarchs

Skatalites

Residente

The Wookies

Turnstile

Ximena Sariñana

Tino El Pingüino

Zurdok

¿Cuándo es la venta de boletos para el Vive Latino?

La preventa para clientes Banamex se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre a partir de las 14:00 horas. La venta general será el 12 de noviembre.