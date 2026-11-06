¡Llegó el cartel del Vive Latino 2027! Estos son todos los artistas y bandas confirmadas para el festival

¡Ha llegado el momento de prepararse para el Vive Latino! El festival de música más grande de música iberoamericana ya anunció quién se presentarán. La edición número 27 del evento se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 13 y 14 de marzo de 2027.
¿Qué artistas se presentarán en el Vive Latino?
Este año estará lleno de clásicos de la música latinoamericana como de artistas que han emergido en los últimos años. También habrá sorpresas con bandas internacionales que regresan a México, como Mötley Crüe, después de su presentación en la Feria Nacional Potosina, y Turnstile, que se presentó en el Tecate Pa’l Norte de este año. La lista completa de artistas es la siguiente:
- 31 Minutos
- Adanowsky
- Amandititita
- Andrés Cepeda
- Astro
- Attaque 77
- Bacilos
- Bandalos Chinos
- Barry B
- Carla Morrison
- Belafonte Sensacional
- Carlos Ares
- Cuca
- Carolina Durante
- Cultura Profética
- Diles que no me maten
- Ed Maverick
- Entre Compas
- Dromedarios Mágicos
- Epica
- Inspector
- Jumbo
- La Lom
- Kasabian
- La M.O.D.A
- Kase.O
- La Santa Cecilia
- La Gusana Ciega
- Laureano Brizuela
- Latin Mafia
- Leo Rizzi
- Los Auténticos Decadentes
- Liquits
- Los Tres
- Los Vaguens
- Mötley Crüe
- Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 3
- Niña Polaca
- Placebo
- Paloma Morphy
- Punk Rock Karaoke
- Ozomatli
- Polymarchs
- Skatalites
- Residente
- The Wookies
- Turnstile
- Ximena Sariñana
- Tino El Pingüino
- Zurdok
¿Cuándo es la venta de boletos para el Vive Latino?
La preventa para clientes Banamex se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre a partir de las 14:00 horas. La venta general será el 12 de noviembre.