Knocked Loose y Denzel Curry en CDMX: fecha, sede y boletos del concierto del 8 de noviembre

Knocked Loose y Denzel Curry en CDMX Foto: Cortesía

Knocked Loose y Denzel Curry llegarán a la Ciudad de México este 8 de noviembre de 2026 para protagonizar un concierto que reunirá dos de las propuestas más explosivas de la música contemporánea. El encuentro entre hardcore y hip-hop tendrá como sede el Foro Teambro, en una presentación que promete combinar energía, potencia sonora y una experiencia en vivo fuera de lo convencional.

La presentación forma parte de una gira conjunta de 24 fechas por Norteamérica, en la que ambos proyectos comparten escenario y conectan sus respectivas comunidades musicales. La capital mexicana será una de las paradas de este recorrido, que también contempla ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Toronto y Denver.

Más allá de la combinación de géneros, el concierto representa un punto de encuentro entre dos artistas que han construido su identidad alrededor de la intensidad, la experimentación y la ruptura de las fronteras musicales.

Knocked Loose y Denzel Curry en CDMX Foto: Cortesía

Knocked Loose: el hardcore que conquistó los grandes escenarios

Originarios de Kentucky, Estados Unidos, Knocked Loose se ha convertido en una de las bandas más representativas de la nueva generación del hardcore. Su propuesta mezcla la crudeza de este género con elementos de metalcore y una interpretación vocal agresiva que ha contribuido a consolidar su identidad dentro de la música pesada.

Knocked Loose y Denzel Curry en CDMX Foto: Cortesía

La agrupación ha pasado de los circuitos underground a escenarios internacionales y festivales de gran relevancia, manteniendo el sonido abrasivo que caracteriza sus producciones y presentaciones.

En vivo, la banda destaca por una puesta en escena visceral, con breakdowns contundentes, guitarras pesadas y una conexión directa con el público. Su presencia en México representa una oportunidad para experimentar de cerca una de las propuestas que ha impulsado la renovación del hardcore contemporáneo.

Denzel Curry: hip-hop, punk y experimentación

Por su parte, Denzel Curry se ha consolidado como una de las voces más versátiles del hip-hop actual. El rapero estadounidense destaca por una trayectoria que combina rap, punk, hardcore y sonidos experimentales, con una identidad artística que evita mantenerse dentro de una sola categoría.

Knocked Loose y Denzel Curry en CDMX Foto: Cortesía (OSOCLOSE)

Su estilo se caracteriza por una interpretación intensa, una fuerte presencia escénica y una propuesta que explora distintas posibilidades del hip-hop contemporáneo.

La colaboración en esta gira permite conectar dos universos musicales que, aunque parten de tradiciones distintas, comparten una energía similar y una actitud que privilegia la libertad creativa.

Knocked Loose y Denzel Curry en CDMX Foto: Cortesía (OSOCLOSE)

¿Cuándo y dónde será el concierto de Knocked Loose y Denzel Curry en CDMX?

Fecha: 8 de noviembre de 2026

Lugar: Foro Teambro

Artistas: Knocked Loose y Denzel Curry

Boletos: Superboletos

Knocked Loose y Denzel Curry en CDMX Foto: Cortesía

El concierto es presentado por UNDRWØRLD, INSIGNIA y DRMRS Entertainment, promotores que participan en la organización de esta fecha en la capital mexicana.

La combinación de Knocked Loose y Denzel Curry convierte esta presentación en una propuesta atractiva tanto para seguidores del hardcore y el metalcore como para quienes disfrutan del hip-hop más experimental.

Dos escenas distintas, una misma energía y una noche en la que la música pesada y el rap compartirán territorio en la Ciudad de México.