Netflix “engaña” a la audiencia: Denuncian el uso sin permiso de la voz de Diana Galván en promocional de ‘Hermanastras’

Nueva polémica en el doblaje 'star talent' Acusan a Netflix de usar sin permiso la voz de la actriz de doblaje Diana Galván en nueva película animada ‘Hermanastras’.

En plena controversia por la elección de star talents en la nueva película stop-motion de LAIKA Studios, Wildwood: El Bosque Salvaje, una nueva polémica en el mundo del doblaje se levanta en redes sociales contra Netflix, después de que la plataforma utilizara sin permiso la voz de Diana Galván en un promocional de la película ‘Hermanastras’.

Según lo reportó la cuenta acoso.doblaje en Instagram, perfil dedicado a exponer denuncias de todo tipo de violencia dentro del gremio, el servicio de streaming hizo pasar la voz de la actriz de doblaje como si fuera la de Lesslie Polinesia, creadora de contenido seleccionada para el papel de Margot, una de las protagonistas de la nueva producción animada.

La polémica del doblaje star talent llega a Netflix: acusan a la plataforma de “robarse” la voz de Diana Galván

La promoción de la nueva película animada de Netflix Steps (Hermanastras, en su traducción a Latinoamérica) arrancó este fin de semana rumbo al gran estreno en plataforma, sin embargo, el mundo del doblaje latino enfrentó otra polémica después de que el servicio de streaming anunciara la participación de la influencer Lesslie Polinesia como Margot, una de las protagonistas de la cinta.

No obstante, a diferencia de la controversia que ha envuelto a Wildwood desde su estreno en cines de México, Netflix enfrenta acusaciones más graves a los señalamientos de “trabajo deficiente” por parte de star talents en esta área de la actuación, ya que la actriz de doblaje Diana Galván acusó a la plataforma de usar su voz sin permiso en el promocional que presentó a Lesslie como el personaje.

“Contexto… la voz de Margot, la rana, en este promo es mía, y este es un claro ejemplo de cómo mi gremio es denigrado y minorizado. La total injusticia… sin palabras… el resto se cuenta solo”, expresó la profesional en doblaje, lo que inmediatamente movilizó a usuarios y usuarias en redes sociales que exigieron a Netflix otorgar los créditos correspondientes; en algunos casos, la discusión escaló nuevamente a pedir un alto a la contratación de influencers en papeles de doblaje.

La controversia también fue difundida por la cuenta acoso.doblaje en Instagram, encargada de denunciar cualquier tipo de violencia relacionada al gremio, la cual señaló a Netflix Latinoamérica de “usar la voz de colegas sin permiso para evitar funas antes de tiempo”.

Tanto el público como la cuenta de denuncias en el mundo del doblaje levantaron la voz en defensa de los actores y actrices de doblaje, afirmando que “el hecho de poner gente con muchos seguidores no hará que la película pegue más”, como es usualmente el objetivo de la contratación de star talent en el doblaje.

¿Qué son los ‘star talent’ y por qué han generado controversia este 2026?

En la industria del entretenimiento, un ‘star talent’ es una celebridad, influencer, cantante o figura pública contratada para doblar personajes de producciones animadas (en su mayoría) con el propósito de usar su fama para atraer más público y potenciar la estrategia de marketing.

Sin embargo, esta técnica ha tenido resultados divididos a lo largo de los años. En algunos casos, los y las star talent logran desempeñar un trabajo aclamado por el público latino, como fue la situación de la actriz y comediante Consuelo Duval en filmes animados como Los Increíbles o Vacas Vaqueras; en otros casos, dichas celebridades no tienen tanta suerte.

La controversia más reciente ha sido la de Wildwood: El bosque salvaje, cuyo doblaje protagonista estuvo a cargo de figuras célebres como la actriz Macarena García, el creador de contenido Javier Ibarreche y la conductora Natalia Téllez, quienes fueron señaladas y señalado por “no dar el ancho”.

Ante las críticas, Ibarreche lanzó un comunicado en el que aclaró: “no acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”. No obstante, la profesional Sheely Costa respondió al creador de contenido: “para consolidarte como actor de doblaje no es únicamente participar en un doblaje de una película grande, se necesita estudiar el arte, entenderlo, no es lo mismo que actuar en teatro”.

De acuerdo con la actriz de doblaje, respaldada por el público que exige respeto al gremio que ha sido aclamado por décadas, la inconformidad con los star talent está enfocada en que “no bastan las buenas intenciones, los seguidores o las ganas”, sino la preparación.