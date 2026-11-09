EDC México 2027 anuncia su cartel completo: ¿Cuándo y cómo se podrán comprar los boletos?

EDC México 2027 El festival regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez. (EDC)

El Electric Daisy Carnival (EDC) México, uno de los festivales de música electrónica más grandes, ha revelado el cartel oficial de artistas para su edición de 2027.

¿Qué artistas estarán en el EDC 2027 y cuándo será?

El EDC México, cuya edición de 2026 reunió a más de 300 mil personas en los tres días que tuvo lugar, regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México el próximo año con un lineup repleto de grandes artistas. La próxima edición del festival se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de febrero de 2027.

Algunos de los artistas destacados que ya están confirmados incluyen:

Apashe

Brennan Heart

Dash Berlin

Deborah de Luca

Dom Dolla

Don Diablo

Eli Brown

Fatboy Slim

FISHER

Galantis

Hannah Laing

ILLENIUM

Martin Garrix

Mandragora

Tiësto

Lost Frequencies

Michael Bibi

Nico Moreno

Richie Hawtin

Paul van Dyk

Vintage Culture

Zombies in Miami

Hasta el momento no se ha especificado el día y horario en que se presentará cada acto musical.

EDC 2027 Cartel oficial (Instagram: @edc_mexico)

¿Cuándo es la venta de boletos para el EDC 2027?

La preventa Banamex se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas (centro de México) a través de Ticketmaster. La venta general será el viernes 13 de noviembre en el mismo horario. Se estima que el precio para los tres días comenzarán en 4 mil 811 pesos durante la primera fase, pero todavía no son oficiales los costos.