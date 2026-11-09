Josi Cuén llega a Amazon Music Live con Chivas: “Soy Chivas de corazón”

Josi Cuén (Edgar Negrete Lira)

El futbol y la música comparten una capacidad especial para reunir a las personas, despertar emociones y ofrecer una pausa frente a las preocupaciones cotidianas. Bajo esa premisa, la segunda temporada de Amazon Music Live propone extender la experiencia de los encuentros deportivos con presentaciones musicales en vivo, disponibles a través de plataformas digitales. Una de sus apuestas será la participación de Josi Cuén, una de las voces reconocidas de la música regional mexicana, quien llegará el próximo 31 de octubre, después del partido entre Chivas y Atlante. Para el cantante, la invitación tiene un significado particular: además de representar una oportunidad para compartir su música con nuevas audiencias, le permitirá combinar dos de sus grandes pasiones, pues se reconoce como aficionado rojiblanco.

Futbol y música: dos pasiones que se encuentran en Amazon Music Live

La invitación para participar en esta segunda temporada fue recibida por Josi Cuén como una oportunidad especial, sobre todo por la posibilidad de presentarse en un proyecto que conecta dos expresiones profundamente arraigadas en la cultura popular mexicana. Desde su experiencia, ambos universos han convivido durante años y comparten la capacidad de generar momentos de alegría y comunidad.

“Definitivamente creo que el fútbol y la música siempre han estado conectados. Yo tengo muchos años haciendo música y definitivamente siempre ha estado ahí”, comentó el cantante, quien también mencionó que mantiene amistad con algunos futbolistas y ha convivido de cerca con el ambiente de los equipos.

Aunque ya había trabajado anteriormente en otros proyectos junto a Amazon, participar en una transmisión vinculada con un partido de Chivas representa una experiencia distinta. La posibilidad de unir el espectáculo deportivo con una presentación musical en vivo le parece una forma de acercarse al público desde dos espacios que suelen formar parte de su vida cotidiana.

“Creo que la gente conecta mucho, sale de sus preocupaciones, de sus problemas. El fútbol y la música siempre te permiten eso”, explicó. Para el intérprete, esa coincidencia hace que Amazon Music Live tenga un atractivo particular: después de seguir un encuentro deportivo, los espectadores pueden permanecer en ese ambiente de celebración y disfrutar de un concierto.

La presentación de Cuén está programada para el 31 de octubre, una vez concluido el partido entre Chivas y Atlante. Sin embargo, el formato de streaming implica una preparación diferente a la de un concierto tradicional. Aunque el cantante está acostumbrado a los escenarios y a conectar directamente con el público, reconoce que una sesión diseñada para transmitirse digitalmente exige otro tipo de concentración.

“En un concierto, en vivo, la verdad, para mí es lo más fácil del mundo, en el buen sentido de la palabra, porque me dedico a disfrutar de un concierto, a hacer música, a conectar con la gente que está viendo, que está escuchando, que está cantando tus canciones”, señaló.

En cambio, una producción pensada para streaming requiere ensayos adicionales, mayor atención a los detalles y una preparación técnica específica. La duración también modifica la dinámica: en lugar de desarrollar un repertorio amplio, como sucede en una presentación convencional, el artista dispone de pocos minutos para ofrecer una experiencia concentrada.

“Como es más reducido el tiempo, hay que darlo todo en esos minutos”, afirmó. Cuén reconoció que se sintió más nervioso de lo habitual durante la grabación, precisamente porque sabía que el resultado debía cumplir con las expectativas de una producción audiovisual. No obstante, aseguró que quedó satisfecho con la experiencia: “El resultado está súper, súper bonito”.

Josi Cuén (Edgar Negrete Lira)

Josi Cuén, aficionado de Chivas y embajador de la música mexicana

La relación del cantante con el equipo rojiblanco añade un componente personal a su participación. Cuén no llega a Amazon Music Live como un invitado ajeno al encuentro deportivo, sino como alguien que sigue al equipo y ha tenido oportunidad de convivir con algunos de sus integrantes.

“Yo soy Chivas de corazón, yo soy Chivas de corazón y siempre le he ido a las Chivas”, expresó. Recordó que ha asistido a numerosos partidos y que algunos futbolistas también han acudido a sus conciertos. Sin embargo, considera que compartir un mismo espacio a través de un proyecto como este representa una experiencia diferente.

Su expectativa es que la transmisión permita reunir a los seguidores del equipo con quienes ya conocen su trayectoria musical, pero también que funcione como una puerta de entrada para nuevos oyentes. “Espero que mucha gente que sigue mi música se conecte, vean el partido y después disfruten de la música, pero también espero que mucha gente que no me conoce pues descubra quién es Josi Cuen”, comentó.

El alcance internacional de Amazon Music Live y su distribución mediante Prime Video amplían esa posibilidad. Para el intérprete, llevar su música a espectadores de otros países significa compartir una parte de su identidad y acercar la cultura mexicana a personas que quizá todavía no conocen el género regional.

“México es un país maravilloso, yo adoro ser mexicano, me encanta mi cultura, me encanta mi gente, me gustan mucho nuestras tradiciones”, afirmó. Esa conexión con sus raíces ha sido parte de sus proyectos recientes. Como ejemplo, recordó la residencia que realizó en septiembre en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, durante el mes patrio, bajo el nombre En el corazón de México.

El espectáculo tuvo como eje el orgullo de pertenecer a un país con una riqueza cultural amplia, una idea que también desea transmitir cuando su música llega a públicos internacionales. “Estoy muy feliz, muy agradecido de ser mexicano y a través de la música estoy llevando un pedacito de nuestro país a todo el mundo”, dijo.

En ese sentido, el crecimiento de la música regional mexicana representa una oportunidad para que las tradiciones y los sonidos del país encuentren nuevos espacios de difusión. Cuén considera que plataformas como Amazon Music y Prime Video contribuyen a conectar con personas de distintas partes del mundo interesadas en conocer otras expresiones musicales.

El cantante también observa una transformación importante en la manera en que el público se relaciona con los artistas. Su trayectoria comenzó en una época en la que la música se distribuía principalmente mediante discos físicos y el contacto con los intérpretes ocurría, sobre todo, en los conciertos. Ahora existen numerosas plataformas que permiten escuchar canciones, descubrir repertorios y acceder a fragmentos de presentaciones desde distintos dispositivos.

Aunque considera que ninguna transmisión sustituye por completo la experiencia de asistir a un concierto, destaca que las producciones audiovisuales profesionales pueden ofrecer una alternativa de calidad. En particular, valora que Amazon Music Live no sea una grabación improvisada con un teléfono, sino una sesión preparada para cuidar tanto el sonido como la imagen.

“Tiene una calidad auditiva fregona, como decimos nosotros, una calidad de video fregona”, explicó. A su juicio, ese trabajo técnico permite que el público disfrute y conecte con la presentación de una manera cercana a la experiencia presencial. Así, el formato puede acercar la música a quienes no tienen la posibilidad de asistir a un espectáculo y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia distinta a quienes ya han visto al artista sobre un escenario.

Un repertorio de éxitos, nuevas canciones y proyectos para 2027

Para su participación en Amazon Music Live, Josi Cuén preparó un repertorio que reúne distintas etapas de su trayectoria. La selección incluye canciones que se han convertido en éxitos, temas nuevos y composiciones relacionadas con los primeros años de su carrera como solista, además de piezas que interpretó durante su paso por la banda en la que participó.

La intención es que la presentación tenga un recorrido musical capaz de conectar con quienes han seguido su trabajo desde hace tiempo, pero también con quienes apenas comienzan a descubrirlo. Más que reproducir un concierto convencional en un formato reducido, busca ofrecer una sesión especial que concentre distintos momentos de su historia artística.

El mensaje que espera transmitir es sencillo: disfrutar la música y aprovechar ese espacio para desconectarse de la rutina. “El mensaje es eso, ¿no? Disfrutar de un buen momento, disfrutar de una buena terapia, como decimos nosotros, de relax, desconectarte un poquito de los problemas, desconectarte un poquito de la rutina diaria, del trabajo, de las preocupaciones, de las ocupaciones y pues nada, divertirnos y pasarla bien”, explicó.

Cuén se mostró entusiasmado con el resultado de la producción y recomendó al público seguir la transmisión, pues considera que tanto la calidad auditiva como la visual contribuyen a crear una experiencia atractiva. También aprovechó para agradecer a Amazon Music por tomarlo en cuenta y al equipo de Chivas por formar parte de una iniciativa que combina el deporte con la música.

Su participación llega, además, en un momento en el que prepara nuevos proyectos profesionales. Entre ellos destaca el tour Siempre Juntos 2027, que realizará al lado de Jorge Medina. El anuncio anticipa una nueva etapa de presentaciones y actividades para continuar en contacto con sus seguidores.

“Estamos haciendo nuevos proyectos, viene nuestro tour 2027 que es Siempre Juntos, al lado de mi compañero Jorge Medina”, adelantó. El cantante también dedicó un mensaje de agradecimiento a quienes han acompañado su carrera y a las personas que están descubriendo su música, a quienes invitó a seguir sus redes sociales para mantenerse al tanto de sus próximos lanzamientos y presentaciones.

Con su participación del 31 de octubre, Josi Cuén busca que el público encuentre en Amazon Music Live un espacio para celebrar el futbol, acercarse a la música regional mexicana y compartir un momento de entretenimiento. Y, fiel a su afición, cerró con un pronóstico para el encuentro que antecederá su actuación: “Les deseo que ganen, van a ganar”, dijo sobre Chivas.