The Warning estará en el concierto gratuito de Garbage en CDMX: ¿abrirán el espectáculo? (Instagram: @garbage)

Tras varios días de rumores en redes sociales sobre la banda regiomontana The Warning, se confirmó de manera oficial que el trío de Monterrey participará en el concierto que Garbage ofrecerá el próximo sábado en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿The Warning será telonera de Garbage?

A través de sus redes sociales, Garbage dio el anuncio mediante su cuenta de Instagram, mostrando una fotografía de Shirley Manson, vocalista de Garbage, junto a las integrantes de The Warning.

De esta manera se confirmó que la agrupación regia abrirá el espectáculo capitalino.

En la publicación, la banda de rock alternativo hizo hincapié en el talento del trío con el mensaje “Son unas malditas reinas”, expresando lo honrados que se sienten de compartir escenario en la plaza principal del país.

Por su parte, la respuesta de The Warning reflejó su emoción al tocar junto a Garbage.

¿Quiénes son The Warning?

The Warning es una banda mexicana de hard rock y rock alternativo originaria de Monterrey, Nuevo León, formada en 2013.

La agrupación está integrada por las hermanas:

Daniela Villarreal Vélez: Voz principal y guitarra.

Voz principal y guitarra. Paulina Villarreal Vélez: Batería y voz.

Batería y voz. Alejandra Villarreal Vélez: Bajo y coros.

El grupo cuenta con producciones discográficas destacadas como Queen of the Murder Scene y Keep Me Fed.

¿Cuándo y a qué hora tocará Garbage en la CDMX?

Garbage se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México ofreciendo un concierto completamente gratuito este sábado 14 de noviembre de 2026. El evento dará inicio a partir de las 20:00 horas.