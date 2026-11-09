Así sonará el nuevo universo de Harry Potter: HBO revela el primer fragmento de la composición de Hans Zimmer para la serie

HBO Max lanza el primer fragmento de la nueva banda sonora para Harry Potter El aclamado compositor de bandas sonoras Hans Zimmer estará a cargo de otorgarle una nueva identidad a la saga de Harry Potter en la serie de HBO Max.

A menos de dos meses de su gran estreno internacional para la Navidad de este 2026, la serie de Harry Potter de HBO Max revela uno de los elementos que más ha intrigado a los fanáticos y fanáticas de la saga: la nueva banda sonora que identificará el mágico universo creado por J.K. Rowling, cuya responsabilidad de otorgarle una nueva identidad sin perder la esencia mágica ha recaído en Hans Zimmer, aclamado compositor alemán.

En el lanzamiento de los nuevos pósters promocionales, que muestran a Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton en los papeles protagónicos del Trío Dorado, HBO Max añadió fragmento de la nueva melodía que acompañará al mágico mundo de Hogwarts durante los próximos años.

¿Cómo es la nueva música de Harry Potter? Zimmer se aleja de John Williams para la serie de HBO Max

El ambicioso proyecto de una serie remake de Harry Potter, cuyo propósito es adaptar con mayor fidelidad la historia presentada en las novelas al mismo tiempo que buscará atraer a las nuevas generaciones, va viento en popa a menos de dos meses del estreno de su primer episodio, programado para el 25 de diciembre de 2026.

Tras presentar a la actriz y actor que darán vida a Lily y James Potter, HBO Max volvió a sorprender al público fanático de la saga con tres nuevos pósters promocionales de los magos y bruja protagonistas, ¡pero no sólo eso! La cuenta oficial de la plataforma de streaming también reveló el primer fragmento de la nueva banda sonora compuesta por Hans Zimmer, lo que encendió de inmediato el entusiasmo en redes sociales.

“Esta nueva melodía es inquietantemente hermosa”, fue uno de los comentarios, respaldado por más reacciones que califican a la nueva música como “magia pura”. No obstante, usuarios y usuarias de redes sociales también han señalado a la composición de John Williams para las películas como un “tema inolvidable y difícil de superar”, por lo que expresan mayor resistencia a la nueva identidad de la saga.

Sin embargo, lejos de considerarlo un obstáculo, Hans Zimmer ha declarado que no busca igualar la legendaria banda sonora compuesta para las adaptaciones cinematográficas. “Aunque pudiera [componer como Williams], intentaría alejarme lo máximo posible de él y ser original”, confesó a Collider.

El compositor alemán dejó en claro su admiración al icónico John Williams, considerado uno de los más prolíficos en la historia del cine, y reafirmó su intención de añadir “su propio estilo” a la nueva identidad de Harry Potter para la serie de HBO Max, incluso si es una tarea difícil de lograr.

“La magia nos rodea y a menudo está fuera de nuestro alcance. Pero, al igual que en el mundo de Harry Potter, sólo hay que saber buscarla”, expresó Zimmer en un comunicado firmado también por los compositores Kara Talve y Anže Rozman, quienes le acompañan en el colectivo Bleeding Fingers Music.

¿Quién es Hans Zimmer y cuáles han sido sus trabajos más aclamados en el cine?

A pesar de que John Williams, compositor del tema de Harry Potter que ha caracterizado la saga desde el estreno de La Piedra Filosofal en 2001, es considerado el autor de bandas sonoras más exitoso y reconocido de la historia por trabajos inolvidables como Star Wars, Tiburón y Parque Jurásico, entre otros grandes estelares, Hans Zimmer también se ha consolidado como uno de los compositores más influyentes de las últimas décadas.

De formación prácticamente autodidacta, Zimmer es pionero en fusionar la música clásica y orquestal tradicional son sintetizadores y elementos de la música tradicional. A lo largo de su carrera, ha ganado dos premios Óscar y decenas de galardones internacionales.

Entre sus trabajos más aclamados se encuentran:

El Rey León (1994): Ganó su primer premio de la Academia a mejor banda sonora original.

Ganó su primer premio de la Academia a mejor banda sonora original. Gladiador (2000).

Inception (2010).

Piratas del Caribe (2003-2007).

Batman: El Caballero de la Noche (2008).

Interestellar (2014).

Dune (2021): Su segundo premio Óscar al crear una atmósfera futurista, experimental y desértica.

El primer episodio de la serie de Harry Potter de HBO Max se estrenará en la plataforma el 25 de diciembre de 2026, ¡un regalo navideño para millones de fanáticos y fanáticas en todo el mundo!