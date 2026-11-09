La Venganza del Charro Negro se convierte en la película mexicana más taquillera de la década: ¿Cuánto dinero ha recaudado?

La Venganza del Charro Negro hace historia La última entrega de la exitosa saga animada ‘Las Leyendas’ continúa rompiendo récords y se convierte en la cinta mexicana más taquillera de la década.

Tras casi diez años desde que Leo San Juan fue presentado al público mexicano en el icónico filme de animación La Leyenda de la Nahuala (2007), la última entrega de la saga animada consolidó el éxito del personaje y sus aventuras sobrenaturales al entrar en el top 10 de las películas mexicanas más taquilleras de la historia, superando incluso producciones de Eugenio Derbez.

De acuerdo con las últimas estadísticas de la taquilla, La Venganza del Charro Negro ya ha superado los $232 millones de pesos en la taquilla nacional, haciendo historia para el cine de animación en México.

La Venganza del Charro Negro desbanca a Derbez en el Top 10 de películas mexicanas más taquilleras

Después de la involucración formal de Ánima Estudios entre 2009 y 2010, productora que adquirió los derechos de la historia y personajes creados originalmente por Ricardo Arnaiz y Animex Producciones, La Leyenda de la Nahuala evolucionó a la saga Las Leyendas, serie de películas que continuarían las batallas del protagonista de la primera entrega contra distintos espectros típicos de las leyendas mexicanas.

Casi diez años después desde entonces, Leo San Juan y sus aliados se han convertido en figuras emblemáticas de la animación mexicana y este 2026 consolidan su popularidad con La Venganza del Charro Negro, entrega que no sólo ha definido un nuevo rumbo para la saga, sino que también ha roto récords de taquilla nunca antes vistos para una producción animada.

En 2º LaVenganzaDelCharroNegro aguanta con 2,689 pantallas donde sigue logrando grandes números, sumando $34.2M a sus legendarios $232.1M https://t.co/TcUCSqQHFM — Oliver Meneses (@Showbeast) November 9, 2026

Después de rebasar aperturas de taquilla exitosas en el cine mexicano, esta última cinta de Ánima Estudios sigue escalando en el Top 10 de películas mexicanas más taquilleras, amenazando con seguir desplazando títulos populares.

Hasta el momento, los filmes mexicanos que componen la lista y su puesto en ella, son:

No se aceptan devoluciones (2013): 601.1 millones de pesos. Nosotros los Nobles (2013): 341.1 millones de pesos. No Manches Frida 2 (2019): 329.3 millones de pesos. ¿Qué culpa tiene el niño? (2016): 277.7 millones de pesos. Mirreyes vs. Godínez (2019): 238.7 millones de pesos. La venganza del Charro Negro (2026): 232.1 millones de pesos. No Manches Frida (2016): 222.3 millones de pesos. Radical (2023): 208.4 millones de pesos. Hazlo como hombre (2017): 201 millones de pesos. Ya veremos (2018): 197.7 millones de pesos.

¿Hasta cuándo estará en cartelera La Venganza del Charro Negro en México?

El regreso del temible villano Charro Negro, quien ha vuelto para atormentar a Leo y sus aliados como parte de una deuda pendiente, se estrenó en México el 22 de octubre de 2026 en salas de cine comerciales, mientras que en complejos de la Cineteca Nacional, el lanzamiento se dio el 23 de octubre.

Hasta el momento, no existe fecha exacta o límite oficial que se haya dado a conocer por las cadenas para el retiro de la película en México, ya que su permanencia en cartelera depende de la asistencia del público y la programación del complejo.

No obstante, debido al gran recibimiento que la cinta animada ha tenido en el país, es probable que las salas de cine extiendan su tiempo de proyección antes de que La Venganza del Charro Negro salte al formato streaming.