¿Olivia Rodrigo plagió canción? Similitudes ‘take me home’ vs. ‘Candy’ de Robbie Williams (Olivia Rodrigo y Robbie Williams vía YouTube)

Tras el reciente lanzamiento de su primer sencillo navideño de Olivia Rodrigo, ‘take me home (4 christmas)’, el pasado jueves 5 de noviembre, usuarios en redes sociales han acusado a la cantante estadounidense de plagio a ‘Candy’, canción de Robbie Williams.

La discusión escaló después de que Williams le dedicara un mensaje en X a la intérprete de ‘drivers license’ , “Feliz Navidad Olivia Rodrigo x”, superando las 5 millones de visualizaciones y 26 mil me gusta.

¿Olivia Rodrigo plagió a Robbie Williams?

Aunque la cantante no ha dicho nada públicamente, la discusión de ambas canciones están inclinadas al ritmo similar que manejan ‘take me home’ y ‘Candy’. Ante las acusaciones, Robbie salió en defensa de la cantante con un mensaje en Instagram.

“Solo existen un número limitado de notas. Un número limitado de acordes. Y un número limitado de maneras de combinarlos antes de que, inevitablemente, acabes llegando a un lugar en el que alguien ya ha estado […] Tarde o temprano, todos acabamos coincidiendo”, escribió con respecto a las acusaciones de plagio.

Asimismo, confirmó que no tomará acciones de legales contra Rodrigo, “puede que se haya topado accidentalmente con un eco musical mío en una de sus nuevas canciones. ¿Y sabéis qué? Me importa un comino".

No obstante, también recalca que lo hace por la posición privilegiada que tiene en la industria musical actualmente, pero que es consciente de que todos los artistas merecen ser protegidos.

“Si seguimos castigando a la gente por llegar accidentalmente a un lugar al que alguien ya había llegado antes, al final vamos a conseguir que todo el mundo tenga miedo de ser creativo”, añadió en su comunicado.

Hasta el momento, Olivia Rodrigo no se ha pronunciado públicamente con respecto a las acusaciones de plagio.

Otras comparaciones con ‘take me home (4 christmas)’

‘Candy’ no ha sido la única canción que ha sido comparada con el sencillo de Olivia, también se han hecho comparaciones con las canciones: ‘All Summer Long’ de Kid Rock, ‘Crazy Train’ de Ozzy Osbourne, ‘La Vie Boheme’ del musical Rent, ‘Christmas Wrapping’ de Kylie Minogue.

No es la primera vez que la intérprete se ve envuelta en problemas por los derechos de autor, en años anteriores, tuvo que acreditar a Taylor Switf en sus canciones ‘deja vu’ y ‘1 step forward, 3 steps back’; al igual que a la vocalista de Paramore, Hayley Williams, en ‘good 4 u’.