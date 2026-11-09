Lisa Maria se presentará en México, ¿Dónde y cuándo será su concierto?

Lisa María Lisa María viene de debutar en Buenos Aires con una presentación memorable donde dio vida a su primer álbum. (Especial)

Tras un recorrido destacado por las cabinas de DJ y una etapa de composición introspectiva, Lisa Maria (seudónimo artístico de Lisa Cerati) se encuentra en plena gira por Latinoamérica, con presentaciones en Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y Ciudad de México.

¿Dónde y cuándo se presentará Lisa María en México?

El tour marca el encuentro en vivo con el público de su álbum debut editado por el sello Hora Cero Records. La artista argentina, Lisa María, presentará su álbum homónimo en Tonal el próximo 19 de noviembre, las preventas ya se encuentran agotadas

Lisa María viene de debutar en Buenos Aires con una presentación memorable donde dio vida en el escenario a las canciones de su nuevo disco.

La noche contó con la participación especial de su hermano Benito para interpretar juntos la canción “A Mi Nube”, además de regalarle al público una emocionante versión de “Cosas Imposibles”, tema original de su padre, Gustavo Cerati.

¿Qué ritmos fusiona Lisa María en su primer álbum?

El LP debut de Lisa Maria abre las puertas a un universo sonoro íntimo, nocturno y cinematográfico. La propuesta se mueve con sofisticación entre la sensibilidad pop y una búsqueda cruda, groovera y profundamente atmosférica, donde conviven guitarras, sintetizadores, líneas de bajo marcadas y guiños al rock, el funk y el pop.

“Este primer disco representa por sobre todo una salida al mundo real. Durante mucho tiempo esto existió en un espacio muy interno; por eso este álbum significa mucho más que reunir canciones: es la primera vez que puedo compartir un mundo completo”, dijo Lisa María.

Con producción de Lisa Maria y Estanislao López (encargado también de la mezcla), aportes en producción y composición de Francisco Victoria y Vinco, y dirección visual de José Fogwill, el proyecto condensa la faceta melómana y la mirada estética de la artista.