Así se vivió el Festival Amigo 2026 con Caifanes, Julieta Venegas, DLD, Mesoneros y más

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: Fernando Huacuz

La música, la nostalgia y la amistad se apoderaron del Estadio Hugo Sánchez de Cuautitlán Izcalli durante el Festival Amigo 2026, una jornada que reunió a miles de personas para cantar, bailar y reencontrarse con algunas de las bandas que han acompañado distintas etapas de sus vidas.

El sábado 7 de noviembre, alrededor de 9 mil 500 asistentes, según cifras de los organizadores citadas por RÉCORD, disfrutaron de una celebración musical que combinó rock mexicano, pop, sonidos alternativos y ritmos bailables. Caifanes, Julieta Venegas, DLD, Porter y Los Amigos Invisibles encabezaron una jornada en la que la convivencia entre amigos y generaciones fue parte esencial de la experiencia.

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: David Barajas (COVARRUBIAS)

Así se vivió el Festival Amigo 2026: música, amigos y nostalgia

Desde antes del mediodía, los primeros asistentes comenzaron a llegar al Estadio Hugo Sánchez para conseguir un buen lugar frente al escenario. Aunque las puertas abrieron después de las 13:00 horas, la expectativa ya se sentía entre quienes buscaban disfrutar de una larga jornada de conciertos.

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: David Barajas (COVARRUBIAS)

Conforme avanzó la tarde, la cancha comenzó a llenarse de grupos de amigos, parejas y seguidores que compartían fotografías, conversaciones y la emoción de escuchar en vivo canciones que forman parte de su historia personal.

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: David Barajas (COVARRUBIAS)

El ambiente fue cambiando con cada presentación. La propuesta alternativa de Disco Bahía puso a bailar a los primeros asistentes, mientras Los Mesoneros conectaron con el público mediante una mezcla de rock y pop que mantuvo la energía pese al intenso sol de las primeras horas.

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: David Barajas (COVARRUBIAS)

La jornada también tuvo un contratiempo: Fármacos, agrupación anunciada para abrir el festival, no pudo presentarse debido a que su vocalista, Diego Ridolfi, no llegó a tiempo al recinto.

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: David Barajas (COVARRUBIAS)

Porter y DLD encendieron el escenario del Festival Amigo

Uno de los momentos que elevaron la energía llegó con Porter. La agrupación logró que sus seguidores saltaran y cantaran durante buena parte de su presentación, en la que David Velasco agradeció el respaldo de quienes han acompañado a la banda a lo largo de los años.

Después llegó el turno de DLD, cuyos temas como “Viernes”, “Todo Cuenta”, “Mi Vida” y “Arsénico” fueron coreados por los asistentes. La banda liderada por Paco Familiar mantuvo el ambiente de celebración y reafirmó la conexión que tiene con su público.

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: David Barajas (COVARRUBIAS)

Con el paso de las horas, el estadio lucía cada vez más lleno y la expectativa se concentraba en las actuaciones estelares de la noche.

Julieta Venegas llevó su concepto “Norteña” al Festival Amigo 2026

La llegada de Julieta Venegas ofreció uno de los momentos más particulares de la jornada. La cantante presentó su concepto “Norteña”, una reinterpretación de algunos de sus éxitos mediante arreglos inspirados en sonidos regionales, sierreños y tumbados.

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: David Barajas (COVARRUBIAS)

Canciones como “Lento”, “Limón y Sal”, “Algo Está Cambiando” y “Eres Para Mí” adquirieron una nueva personalidad musical, mientras el público acompañaba con coros, aplausos y fotografías.

La nostalgia se hizo presente entre parejas y amigos que aprovecharon los temas para abrazarse, cantar juntos y recordar momentos vinculados con la música de la artista.

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: David Barajas (COVARRUBIAS)

Caifanes homenajeó a las madres buscadoras en el Festival Amigo

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con Caifanes, agrupación que encabezó el cartel y ofreció alrededor de hora y media de música ante miles de seguidores.

Desde los primeros acordes, el público respondió con entusiasmo a canciones como “Afuera”, “Viento”, “No Dejes Que”, “La Célula Que Explota” y “Mátenme Porque Me Muero”. El estadio se convirtió en un enorme coro que acompañó a Saúl Hernández y a la banda durante su presentación.

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: Fernando Huacuz

Sin embargo, el instante que trascendió la celebración musical ocurrió con “Antes de que nos olviden”.

Caifanes dedicó la canción a las madres buscadoras y a las familias que continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos. Mientras sonaba el tema, las pantallas del escenario mostraron imágenes relacionadas con la búsqueda de personas y mensajes sobre la crisis de desapariciones en México.

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: Fernando Huacuz

La combinación de música e imágenes generó un ambiente de reflexión entre los asistentes. La canción, una de las más representativas del grupo, se convirtió así en un homenaje a las víctimas y a quienes mantienen viva la exigencia de justicia.

Saúl Hernández también pidió respaldar a las mujeres y familias que luchan por encontrar a sus seres queridos y visibilizar esta problemática, convirtiendo la presentación en uno de los momentos más significativos del Festival Amigo 2026.

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: Fernando Huacuz

Los Amigos Invisibles cerraron el festival con baile

Después de la intensidad emocional de Caifanes, Los Amigos Invisibles cambiaron el ritmo de la noche con una mezcla de funk, disco y sonidos bailables.

La cancha se transformó en una pista de baile en la que los asistentes aprovecharon los últimos momentos del festival para moverse, cantar y despedirse de una jornada que había transitado entre la nostalgia, la energía del rock y la reflexión.

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: David Barajas (COVARRUBIAS)

El cartel permitió que cada presentación tuviera su propio ambiente: desde los sonidos alternativos de Porter hasta los clásicos de DLD, las nuevas versiones de Julieta Venegas, la intensidad de Caifanes y el cierre festivo de Los Amigos Invisibles.

El Festival Amigo 2026 dejó una edición marcada por la música y la convivencia. Más allá de las bandas que subieron al escenario, la experiencia también estuvo en quienes se reunieron para compartir canciones, abrazos, fotografías y recuerdos.

Así se vivió la fiesta musical del Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli Foto: David Barajas (COVARRUBIAS)

Una celebración donde el rock funcionó como punto de encuentro entre generaciones y donde la amistad, la nostalgia y la música fueron protagonistas de principio a fin.