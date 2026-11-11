¿Cuál es la posición de los star talents de ‘Wildwood’ tras el anuncio de redoblaje? Natalia Téllez responde a las críticas

Opinión de Natalia Téllez sobre el redoblaje de Wildwood La conductora Natalia Téllez expresó su opinión ante las críticas recibidas y el consecuente redoblaje de ‘Wildwood’ en México.

Entre el elenco original de doblaje, Natalia Téllez y Javier Ibarreche han expresado su posición ante las críticas recibidas. Sin embargo, la conductora ha sido la única en hablar respecto al redoblaje anunciado por la distribuidora en una entrevista con El Intermedio.

La polémica del doblaje original de Wildwood: El Bosque Salvaje incrementó considerablemente en redes sociales durante las primeras semanas de la película en cartelera, reflejándose incluso en la taquilla en México, por lo que la distribuidora Imagem Films MX tomó la drástica medida de lanzar una nueva versión en español con un elenco de actrices y actores de doblaje profesionales.

Actualmente, el nuevo cast en español incluye nombres destacados del gremio como Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim, cuyas voces darán vida en español a personajes elementales de la cinta de LAIKA Studios antes interpretados por las celebridades conocidas como star talents, después de que la audiencia mexicana criticara duramente la calidad interpretativa del doblaje inicial.

Natalia Téllez expresa su posición ante el redoblaje de Wildwood: “lo tomo todo con respeto”

La noche del martes 10 de noviembre, Natalia Téllez arribó a la alfombra roja de la cinta Atrápelo quien pueda, dirigida por Alfonso Pineda Ulloa y protagonizada por la conductora y el actor Jaime Camil, donde aprovechó para responder a la polémica de su participación en el doblaje de Wildwood, así como la noticia reciente de una nueva versión español.

“Todos los proyectos que uno agarra, los agarra desde el amor, desde el respeto, desde el profesionalismo. Hay mucho equipo detrás de cada proyecto”, explicó la presentadora y actriz, aclarando que realizó pruebas de casting para conseguir el personaje; detalló que no se considera una experta en el ámbito, a pesar de haber trabajado en un proyecto previo para una animación mexicana.

En la entrevista con El Intermedio, Téllez señaló que comprende las críticas del público, validando las diferentes opiniones de las personas, especialmente ante un proyecto tan querido como Wildwood, que se ha consolidado como la película stop-motion más larga de la historia.

“Estamos expuestos a críticas de opiniones y lo tomo con todo respeto”, dijo la actriz.

No obstante, Téllez también resaltó que no se lleva una experiencia negativa de su participación en el proyecto, sino que decide quedarse con el aprendizaje adquirido. “Para eso estamos, para aprender”, expresó al medio nacional, “Me quedo al final con el enorme cariño que le tengo al proyecto, al personaje; soy fan de LAIKA Studios, siempre lo voy a ser”.

La conductora mexicana será sustituida en el papel de Alexandra Svik por la actriz de doblaje profesional Erica Edwards, nueva versión en español que estará disponible en las salas de cine mexicanas a partir del jueves 12 de noviembre.

¿Macarena García y Javier Ibarreche han dicho algo respecto al redoblaje de Wildwood?

Tras la ola de reacción negativa que recibió el doblaje original de Wildwood: El Bosque Salvaje, elenco inicial que apostó por la estrategia star talents al reclutar figuras populares en redes sociales como la actriz Macarena García, la conductora Natalia Téllez y el creador de contenido Javier Ibarreche, este último emitió un comunicado mediante su cuenta oficial de Instagram para responder a las críticas de la audiencia.

“No lamento haber aceptado el trabajo. Porque la intención era hacer eso que estuviera a la altura de la película, y quienes estábamos en la cabina creímos haberlo hecho”, expresó el influencer, lamentando que el resultado fuera distinto.

Al igual que Téllez, Ibarreche reconoció el derecho de la audiencia de señalar algo que no le gustó y reafirmó la frustración de sentir que “algo que pintaba para ser extraordinario se ve manchado por uno de sus elementos”.

El creador de contenido centrado en el cine comentó que reflexionaría sobre su desempeño en el doblaje original de Wildwood del que formó parte como star talent y añadió: “espero que obtengan por fin la película que esperaban”, lo que depertó especulaciones de que Ibarreche fuera notificado sobre la nueva versión en español cinco días antes del comunicado oficial.

Hasta el momento, Macarena García no se ha pronunciado ante la polémica o la noticia del redoblaje que tendrá a Danna Alcalá como la voz protagonista.