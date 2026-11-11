Bad Religion en México 2027: fecha, preventa y boletos

Bad Religion regresa a la CDMX al Pabellón Oeste Foto: OCESA

La legendaria banda estadounidense Bad Religion volverá a encontrarse con sus seguidores mexicanos en 2027, con un concierto que promete recuperar la energía, los riffs acelerados y las letras que han convertido al grupo en uno de los nombres fundamentales del punk rock.

La agrupación se presentará el 11 de marzo de 2027 en el Pabellón Oeste de la Ciudad de México, en una nueva oportunidad para escuchar en directo algunas de las canciones que han marcado más de cuatro décadas de historia musical.

La noticia también representa una oportunidad para las nuevas generaciones que han descubierto a Bad Religion a través de las plataformas digitales o de sus padres y abuelos, así como para quienes siguen acompañando a la banda desde sus primeros años.

La banda Bad Religion. La banda Bad Religion. (ESPECIAL Alan Snodgrass/© Alan Snodgrass)

Bad Religion en México 2027: fecha y lugar del concierto

El regreso de Bad Religion a México ya tiene fecha y recinto confirmados. La agrupación llegará a la capital mexicana el jueves 11 de marzo de 2027 para ofrecer una presentación en el Pabellón Oeste.

El anuncio llega después de su participación en el Vive Latino 2024, donde la banda volvió a demostrar la conexión que mantiene con el público mexicano.

Ahora, tres años después de aquella presentación, sus seguidores tendrán una nueva oportunidad para reencontrarse con uno de los proyectos más influyentes del punk estadounidense.

¿Cuándo es la preventa de Bad Religion en México?

La venta de boletos para el concierto de Bad Religion en CDMX comenzará con una etapa de preventa y posteriormente continuará con la venta general. De acuerdo con la información de OCESA, las fechas son las siguientes:

Preventa Banamex: 12 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas.

12 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas. Venta general: 13 de noviembre de 2026.

Los precios de los boletos y las posibles localidades no fueron especificados en el comunicado consultado, por lo que será necesario revisar la información disponible en la plataforma oficial de venta.

Bad Religion en el Vive Latino. Bad Religion en el Vive Latino. (ADRIÁN CONTRERAS)

Bad Religion: más de 45 años de historia del punk

Hablar de Bad Religion es hablar de una de las bandas que ayudaron a definir el sonido del punk californiano y el hardcore melódico.

Formada en 1980, la agrupación construyó una identidad musical caracterizada por guitarras rápidas, armonías vocales, estructuras contundentes y letras que cuestionan aspectos sociales, políticos y culturales.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha mantenido una postura crítica frente a las tendencias y los cambios de la industria musical, sin abandonar la esencia que lo convirtió en referente para distintas generaciones.

Su discografía incluye 17 álbumes de estudio, mientras que su influencia se extiende a numerosas bandas que encontraron en su propuesta una referencia para desarrollar nuevas formas de punk rock.

¿Qué canciones de Bad Religion podrían escucharse en México?

Aunque el repertorio oficial del concierto todavía no ha sido anunciado, algunas de las canciones más reconocidas de Bad Religion podrían despertar la expectativa de sus seguidores.

American Jesus

Sorrow

21st Century (Digital Boy)

You

Infected

Punk Rock Song

Estas canciones forman parte de la época dorada de la banda y de su historia en general y representan algunos de los momentos más reconocibles de su trayectoria.

Por lo tanto,la presentación de marzo de 2027 será una nueva oportunidad para todos los fans de la banda de experimentar en vivo la intensidad de sus riffs y la conexión que han construido con sus seguidores a lo largo de los años.